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Yasaklı 6 köpek ırkının kayda alınma sürecinde son gün hareketliliği yaşandı - Son Dakika

Yasaklı 6 köpek ırkının kayda alınma sürecinde son gün hareketliliği yaşandı

14.01.2022 12:27
Yasaklı 6 köpek ırkının kayda alınma sürecinde son gün hareketliliği yaşandı

"Yasaklı ırk" olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılarak kaydedilmesi için verilen sürenin son günü olması dolayısıyla gözler bugün il ve ilçe tarım müdürlüklerindeydi.

"Yasaklı ırk" olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılarak kaydedilmesi için verilen sürenin son günü olması dolayısıyla gözler bugün il ve ilçe tarım müdürlüklerindeydi.

Yasaklı ırk olarak belirlenen köpeklerini Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'ne (PETVET) kaydettirmek isteyen hayvan sahiplerinin başkentteki adreslerinden biri Ankara İl Tarım Müdürlüğü oldu.

Kayıt için tanınan sürenin son günü olması dolayısıyla gün içinde bazı saatlerde yoğunluk yaşandı. Yasaklı ırk köpeklerini belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırdıktan sonra mikroçip taktırarak karne alan hayvan sahipleri, yeni kurallara ilişkin de bilgi aldı.

Yasak ırk köpekler ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak

Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, Amerikan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ile Tarım ve Orman Bakanlığının Aralık 2021'de yayımladığı genelgeyle listeye eklenen American Staffordshire Terrier ve American Bully veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yapan, bu hayvanların ticaretini izinsiz gerçekleştirenlere hayvan başına bu yıl 14 bin 982 lira para cezası getirilmişti.

Kurala uymayan köpek sahiplerine de 11 bin lira para cezası kesiliyor.

Söz konusu ırka mensup hayvanlar, kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamıyor ve halkın yoğun bulunduğu yerlere, çocuk parklarına sokulamıyor.

Sokağa terk edenlere 30 bin lira ceza

Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabiliyor. Hayvan bakımevlerinin, yeni kanundaki değişiklikle teslim edilen hayvanları kabul etmeleri gerekiyor.

Söz konusu hayvanları hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahiplerine 30 bin lira idari para cezası verilecek. Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak, bunlar belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.

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Para Cezası, Pitbull, Köpek, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yasaklı 6 köpek ırkının kayda alınma sürecinde son gün hareketliliği yaşandı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yasaklı 6 köpek ırkının kayda alınma sürecinde son gün hareketliliği yaşandı - Son Dakika
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