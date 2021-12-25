Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,030984
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,02803
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,02827
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Türkiye Hay. ve Em. Temkinli Değişken EYF
|0,035243
|0,18
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,086313
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Türkiye Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,079617
|0,38
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,083585
|0,37
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,082493
|0,33
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,030122
|0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,083732
|0,28
|Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,126748
|-27,90
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,136359
|-27,60
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,14544
|-26,14
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,196493
|-26,09
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,197407
|-25,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülke.Yab.BYF FonSep. EYF
|0,080808
|-23,86
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,026111
|-17,79
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,028802
|-16,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,012858
|-11,73
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,012521
|-5,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,013633
|-23,03
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,013096
|-22,75
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,078724
|-21,99
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,153474
|-21,42
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,054611
|-20,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,172312
|-23,90
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,289101
|-23,18
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,210106
|-22,66
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,106084
|-20,16
|Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF
|0,084347
|-20,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,042444
|-22,37
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,013074
|-19,87
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,085532
|-18,79
|Türkiye Hay. ve Em. HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,045494
|-18,61
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,031505
|-18,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,069592
|-24,01
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,023682
|-23,79
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,021922
|-23,53
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,071699
|-23,51
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,065420
|-23,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA
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