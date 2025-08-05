Yatırımcılar dikkat! Dolar ve Euro yerini koruyor, piyasa sakin

5 Ağustos 2025 Salı sabahı itibarıyla döviz piyasasında sakin bir görünüm hakim. ABD Doları, güne 40,68 TL seviyelerinde başladı ve gün içinde sınırlı bir artışla aynı seviyelerde kalmaya devam etti.

EYLÜL'DE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

ABD'nin gümrük tarifelerine ilişkin politikaları küresel ekonomide belirsizlik yaratırken, gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısına çevrildi. Son dönemde faiz indirimi ihtimali giderek daha yüksek sesle dillendirilirken, bu beklenti varlık fiyatlarında da etkili olmaya başladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan zayıf istihdam verileri, ABD ekonomisine yönelik endişeleri artırdı. Bu tablo, Fed'in eylülde parasal gevşemeye gideceği yönündeki beklentileri kuvvetlendirdi. Para piyasalarında artık eylül ayında faiz indirimi neredeyse kesin gözüyle görülüyor. Fed yetkilisi Mary Daly'nin, ekonomik görünümle ilgili yaptığı yumuşak tonlu açıklamalar da bu beklentileri destekledi.

PİYASALAR TAKİP EDİLİYOR

Piyasalar şimdi hem Fed'in vereceği sinyalleri hem de ABD yönetiminin ticaret politikalarını yakından izliyor. Faiz indirimiyle birlikte küresel likidite koşullarının yeniden şekillenmesi, yatırım araçlarının seyrini belirleyecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirtti.

5 AĞUSTOS GÜNCEL DÖVİZ KURU

Euro cephesinde ise yüzde 0,08 oranında hafif bir düşüş görüldü; parite 47,04 TL civarında işlem gördü. İngiliz Sterlini ise diğer döviz kurlarına kıyasla sınırlı bir yükselişle 54,09 TL seviyesine çıktı. Genel tabloya bakıldığında, döviz kurlarında belirgin bir hareketlilik yaşanmazken yatırımcılar, yeni haftada piyasalardan net bir yön sinyali bekliyor.

DOLAR'IN YILLIK PERFORMANSI

Yılbaşı başlangıç değerine (35.3663 TL) göre dolar 5,32 lira artarak yüzde 15,04 oranında değer kazandı. Son bir yıla göre ise dolar; 33.3657 liradan 40.6856 liraya yükselerek değer yüzde 21,94 değer kazancı yaşadı.

EURO'NUN YILLIK PERFORMANSI

36.4849 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro 10,56 lira artarak yüzde 28,95 oranında değer kazandı. Euro, son bir yıla göre 36.5634 liradan 47.0490 liraya yükselerek değer yüzde 28,68 değer kazancı yaşadı.

STERLİN'İN YILLIK PERFORMANSI

Yılbaşı başlangıç değerine (43.9782 TL) göre sterlin 10,10 lira artarak yüzde 22,96 oranında değer kazandı. Son bir yıla göre ise sterlin; 42.6871 liradan 54.0744 liraya yükselerek değer yüzde 26,68 değer kazancı yaşadı.