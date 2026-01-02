Yatırımlarını Mısır'a taşıyan iş insanlarına kritik uyarı! İki büyük tehlike var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Yatırımlarını Mısır'a taşıyan iş insanlarına kritik uyarı! İki büyük tehlike var

Haberin Videosunu İzleyin
Yatırımlarını Mısır\'a taşıyan iş insanlarına kritik uyarı! İki büyük tehlike var
02.01.2026 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yatırımlarını Mısır\'a taşıyan iş insanlarına kritik uyarı! İki büyük tehlike var
Haber Videosu

Artar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Artar, son dönemde Mısır'a taşınan tekstil sektörüne uyarılarda bulundu. Artar, "Mısır ve benzeri pazarlar düşük maliyet avantajı sunabilir; ancak orada yüksek kaliteyi, o ince işçiliği ve inovasyonu bulamazsınız. Ayrıca başka bir ülkeye gidip onlara tüm bilgi birikiminizi ve tecrübenizi aktardığınızda, aslında yarın size rakip olacak bir pazarın temelini kendi ellerinizle atmış oluyorsunuz." dedi.

Tekstil sektörün son dönemdeki gözde ülkesi Mısır. Maliyetlerinin düşürmek isteyen tekstilciler yatırımlarını Mısır'a taşıyor. Artar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Artar, fabrikalarını Mısır'a götüren yatırımlara çok kritik uyarılarda bulundu.

Tekstil sektöründe artan maliyetler nedeniyle bazı şirketlerin yatırımlarını Mısır'a taşıdığına dikkat çeken Artar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Artar, bu eğilimin beraberinde önemli riskler getirdiğini söyledi. Son günlerde sanayici çevrelerinden "Operasyonları neden Mısır'a taşımıyorsunuz?" sorusunu sıkça duyduklarını belirten Artar, yaklaşımlarının net olduğunu vurguladı.

Artar, "Mısır ve benzeri pazarlar düşük maliyet avantajı sunabilir; ancak orada yüksek kaliteyi, o ince işçiliği ve inovasyonu bulamazsınız. Bizim için mesele sadece kâr marjını artırmak değil; yüksek kalite, katma değer ve istikrar sacayağını korumaktır" ifadelerini kullandı.

"RAKİBİNİZİ KENDİNİZ YETİŞTİRİRSİNİZ"

Mücahit Artar, yurt dışına taşınmanın yalnızca ekonomik değil, stratejik açıdan da dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bilgi birikimi ve tecrübenin başka ülkelere aktarılmasının uzun vadede rekabeti büyütebileceğini söyledi.

Artar, "Başka bir ülkeye gidip onlara tüm bilgi birikiminizi ve tecrübenizi aktardığınızda, aslında yarın size rakip olacak bir pazarın temelini kendi ellerinizle atmış oluyorsunuz. Sırf maliyet düşürmek adına, gelecekte bize rakip olacak bir yapıyı eğitmek bizim vizyonumuzla uyuşmuyor" dedi.

"KÖKLERİMİZİ BIRAKIP GİTMEK BİZE YAKIŞMAZ"

Türkiye'de üretime devam edeceklerinin altını çizen Artar, kısa vadeli maliyet baskısı nedeniyle köklü yatırımların taşınmasının doğru bir strateji olmadığını savundu.

"En ufak bir zorlukta köklerimizi bırakıp gitmek bize yakışmaz. Biz Türkiye'de kalarak doğru ve istikrarlı olanı inşa etmeye devam ediyoruz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımlarını Mısır'a taşıyan iş insanlarına kritik uyarı! İki büyük tehlike var - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor
Mamdani’nin eşinin giydiği 27 bin liralık çizmeler ülkeyi ayağa kaldırdı Mamdani'nin eşinin giydiği 27 bin liralık çizmeler ülkeyi ayağa kaldırdı
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti
Arda Güler için çılgın teklif Arda Güler için çılgın teklif

09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:59
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
01:21
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:20:46. #7.11#
SON DAKİKA: Yatırımlarını Mısır'a taşıyan iş insanlarına kritik uyarı! İki büyük tehlike var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.