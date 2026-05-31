Yavuz Sondaj Gemisi Sıfır Atık Festivali\'ne Davet Etti

31.05.2026 17:11
Mavi Vatan'da görevli Yavuz Sondaj Gemisi, 4-7 Haziran'daki festivale katılım çağrısı yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Mavi Vatan'da görevli Yavuz Sondaj Gemisi'nden Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran'da düzenlenecek "Sıfır Atık Festivali"ne katılım çağrısında bulunuldu.

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkla işbirliğiyle düzenlenecek festivalde çevre bilincinin yanı sıra enerji verimliliği, yenilenebilir enerji teknolojileri ve Türkiye'nin enerji bağımsızlığı vizyonu ziyaretçilerle buluşturulacak.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde Yavuz Sondaj Gemisi'nden, "Biz Mavi Vatan'da enerjide tam bağımsız Türkiye için çalışırken, sizin rotanız Sıfır Atık Festivali olsun." çağrısı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, enerji verimliliğinin yalnızca ekonomik tasarruf sağlayan bir uygulama olmadığını, aynı zamanda doğal kaynakların korunması, çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi ve Türkiye'nin enerji güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Ağırbaş, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla beraber organize ettiğimiz Sıfır Atık Festivali'yle gençlerimize, Türkiye'nin bağımsızlığı için enerji verimliliğinin önemini anlatacağız." ifadesini kullandı.

Fatih Sondaj Gemisi'nin maketi sergilenecek

Festivalde, çocuklar ve gençler için enerji verimliliği temalı uygulamalar, yenilenebilir enerji eğitim kitleri, güneş enerjisi deneyim alanları, yapay zeka destekli teknolojiler ve interaktif etkinlikler yer alacak.

Etkinlik alanında Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolculuğunun sembolleri arasında gösterilen "Fatih" ve "Yavuz" isimli sondaj gemilerine ilişkin içerikler, Fatih Sondaj Gemisi'nin maketi, doğal gaz arama faaliyetlerine yönelik uygulamalar ile enerji altyapısını tanıtan interaktif deneyimler ziyaretçilerle buluşacak.

Bu kapsamda festivalde, enerji verimliliği ile sıfır atık yaklaşımının ortak hedeflerine dikkat çekilecek, daha az enerji tüketen ve kaynaklarını daha verimli kullanan bir toplumun aynı zamanda ekonomik bağımsızlığını ve enerji güvenliğini güçlendireceği vurgulanacak.

Yavuz Sondaj Gemisi'nin festivaline ilişkin davet mesajı da Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık vizyonu ile sürdürülebilirlik hedeflerinin ortak bir yansıması olarak dikkati çekti.

Festivalde enerji verimliliği, geri dönüşüm ve kaynak yönetimi konularında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Etkinliğe ilişkin detaylar ve kayıt işlemleri "sifiratikfestivali.org" internet adresinden yapılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 62,5'e, yerli kaynakların payı ise yüzde 71,7'ye ulaştı.

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 26 bin 769 megavat, rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 15 bin 75 megavat seviyesine yükseldi.

Kaynak: AA

