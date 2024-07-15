Yaz Döneminde Deniz Salyangozu Balıkçıların Geçim Kaynağı - Son Dakika
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Ekonomi

Yaz Döneminde Deniz Salyangozu Balıkçıların Geçim Kaynağı

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Yaz döneminde balıkçıların geçim kaynağı olan deniz salyangozu, ülkeye milyonlarca dolar döviz girdisi sağlıyor. Balıkçılar, yasak olan algarna yerine dalış yaparak deniz salyangozunu topluyor. Deniz salyangozu ihracatı genellikle Çin, Güney Kore, Japonya ve Tayvan gibi ülkelere yapılıyor. Salyangoz avı, Türkiye'nin farklı denizlerinde dalış yaparak gerçekleştiriliyor. Trabzon'da ise 25 kadar tekne salyangoz avı yapıyor. Salyangozun kabuğu kozmetik sanayinde kullanılırken, içi konserve olarak ihraç ediliyor.

15.07.2024 09:27
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Yaz döneminde balıkçıların geçim kaynağı deniz salyangozu ekonomik katkı sağlıyor

Her yıl ülkeye milyonlarca dolar döviz girdisi sağlayan deniz salyangozu için metrelerce derine dalıyorlar

TRABZON - Yaz döneminde balıkçıların geçim kaynağı deniz salyangozu her yıl ülkeye milyonlarca dolar döviz girdisi sağlarken balıkçılar, yasak olan algarna yerine dalış yaparak topluyor.

Karadeniz Bölgesinden geçen yılın Haziran ayı itibariyle yapılan deniz salyangozu ihracatından 4 milyon 742 bin 541 dolar döviz girdisi sağlanırken, bu yılın aynı döneminde 5 milyon 69 bin 390 dolar döviz girdisi sağlandı. Deniz salyangozu ihracatı genellikle Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Japonya, Tayvan başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerine yapılıyor.

Deniz salyangozu avında, deniz tabanını tarayan algarna (çerçeve ve ağdan oluşan av aracı) yasak olduğundan dalış yaparak topladıklarını belirten balıkçılardan Erkan Acuner, "Algarna şu anda yasak olduğu için dalarak çıkartılıyor. Şu anda çok aşırı salyangoz yok, yine de ne çıkarsa Allah bereket versin diyoruz. Deniz salyangoz genelde uzak doğu ülkeleri başta olmak üzere İtalya, Fransa gibi ülkelere ihraç ediliyor. Bol avlandığı takdirde ekonomik olarak tatmin edici seviyede oluyor ancak bu sıralar az olunca pek tatmin ettiği söylenemez. Salyangoz, genelde kaya diplerinde, kum ile kayanın birleştiği yerlerde oluyor bizde dalış yaparak toplamaya çalışıyoruz. İstanbul'dan İğneada, Hopa'ya kadar Türkiye'nin farklı denizlerinde şu anda dalış yapılarak toplanıyor. Trabzon'da salyangoz avı yapan 25 kadar tekne olduğunu söyleyebiliriz. Günlük ortalama 600-700 kilogram kadar toplayabiliyoruz. Akıntı durumu, görüş mesafesi uygun olduğu sürece 3-4 kişi toplanabiliyor. Dalış zor uluyor tamamen insan gücüyle toplandığı için çok zor oluyor. Salyangoz avcılığı Ege olsun diğer denizlere göre bizim sular daha sığ. Dolayısıyla derin olmayan yerlere daldığımız için biraz daha rahatız, batıya gittikçe derinlik artıyor. Salyangoz Türkiye'de pek tüketilmiyor. Kabuğu kozmetik sanayinde içi ise konserve olarak ihraç ediliyor" dedi.

Kaynak: İHA

Güney Kore, Trabzon, Türkiye, Japonya, Tayvan, Balıkçılık, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaz Döneminde Deniz Salyangozu Balıkçıların Geçim Kaynağı - Son Dakika

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