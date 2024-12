Yazılım Ekonominin İtici Gücü

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, " Yazılım, artık sadece bir teknoloji ürünü değil; aynı zamanda ekonomilerin itici gücü, yeniliklerin kaynağı ve günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi" dedi.

Ankara Sanayi Odası 35'inci Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi tarafından 'ikinci Yüzyılda Yazılımın Geleceği Zirvesi' etkinliği gerçekleştirildi. Sanayi sektöründe teknolojik yazılım, akıllı mobil cihazlar ve yapay zekanın önemine vurgu yapılan programda ve Teknoloji Bakan yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü ve ASO Başkanı Seyit Ardıç ve Sanayi konuşma yaptı.

Burada bir açılış konuşması gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, yazılım sektörüne olan desteklerinin her zaman sürdürdüklerini belirtti.

Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte hayata geçirdikleri Ulusal Yapay Zeka Stratejisini, son teknolojik gelişmeler ve Türkiye'nin yetkinlik ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak revize ettiklerini söyleyen Gönüllü, "Eylem Planı ile ülkemizdeki yapay zeka ekosisteminin gelişmesine yönelik adımlar atarken kendi dilimize has bir Türkçe büyük dil modeli oluşturmak için çalışmalara hız verdik. Diğer taraftan yapay zeka alanında çalışan akademisyenlerimiz ve bu konuda çözüm geliştiren girişimlerimiz için yüksek başarımlı altyapımızı da güçlendiriyoruz. 35 bin dizüstü bilgisayara eşit bilgi işlem kapasitesine sahip süper bilgisayarımız ARF'i bu yıl ülkemize kazandırdık. Üyesi olduğumuz EuroHPC Ortak Girişimi ile dünyanın 8'inci süper bilgisayarı MareNostrum 5'e doğrudan erişim imkanı elde ettik, Yapay Zeka Fabrikası Projesine ortak olduk. Ulusal yapay zeka stratejimiz ile 2030 yılına kadar 50 bin yapay zeka uzmanını yetiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Teknolojinin gücü, insanın kapasitesini, erişim alanlarını ve iletişim biçimlerini yeniden şekillendirdi"

Hızla değişen ve sürekli olarak kendini yenileyen bir dünyada, teknolojinin, bilimin, kültürün, hatta insan ilişkilerinin şekil değiştirdiği bu çağın ruhunun da farklı olduğunu belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç ise, "Yeni teknolojiler hayatımızın her alanına hızla nüfuz ediyor. İnternet, akıllı mobil cihazlar, yapay zeka, blok zinciri, robotik teknolojiler, nanoteknoloji, gen teknolojileri ve daha birçok yenilik dünyamızı sürekli değiştiriyor. Teknolojinin gücü, insanın kapasitesini, erişim alanlarını ve iletişim biçimlerini yeniden şekillendirdi. Ancak bu devrim sadece maddi bir değişim değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal bir dönüşüm de oluşturuyor. Şu anda yapay zeka, robotik teknolojiler ve nesnelerin interneti ile dördüncü sanayi devriminin içindeyiz. Her devrimin yıkıcı sonuçları ortaya çıkıyor ancak en yıkıcı olanı, daha doğrusu bozucu olanı da bu son devrim olacak gibi görünüyor" açıklamasında bulundu.

"Akıllı üretim sistemleri ile sanayide bir paradigma değişimi yaşanıyor"

Nesnelerin interneti ile veri toplandığını ve yapay zeka ile akıllandırıldığını söyleyen Ardıç, böylece üretim zincirinin her aşamasının dijitalleştiğini belirtti. Ardıç, "Karanlık fabrikalar yaygınlaşıyor, robotik teknolojiler emeğin yerini alıyor, akıllı üretim sistemleri ile sanayide bir paradigma değişimi yaşanıyor. Bu süreç tartışmasız biçimde tüm dengeleri ve tüm iş ekosistemini değiştiriyor. Geleneksel imalat sanayii yerini bilişim teknolojileriyle entegre olmuş üretim sistemlerine bırakıyor. Bu dönüşümün merkezinde ise yazılım sektörü yer alıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Bilişim teknolojileri ekonomik kalkınma için zorunlu bir faktör olarak görülüyor"

Yazılımın, artık sadece bir teknoloji ürünü olmadığını söyleyen Ardıç, ekonomilerin itici gücü, yeniliklerin kaynağı ve günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini açıkladı. Ardıç, ekonominin tüm sekmenlerinde kullanılabilen, katma değeri yüksek bir endüstri olan yazılımın küresel pazarı sürekli geliştiğini de ifade ederek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Yazılım sektörü; ürün ve hizmetlerinin iş ve sosyal yaşamın her alanında yaygın bir biçimde kullanılması, kullanıldığı her alanda verimlilik ve etkinliği arttırmasıyla dünya ve Türkiye'de hızla büyüyor. Günümüzde bilişim teknolojileri ekonomik kalkınma için zorunlu bir faktör olarak görülüyor. Yapılan birçok çalışmada bilişim alanındaki gelişmelerin her alanda verimliliği arttırdığı, yeni istihdam imkanları sağladığı, ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği, sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırdığı ve uluslararası ticarete olumlu katkılar yaptığı tespit edilmiştir."

"Dünyada Bilgi İletişim Teknolojileri yatırımlarının hacmi hızla artıyor"

Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin sadece büyüme rakamları ve kişi başına gelir, kişi başına katma değer gibi verilerle ölçülmediğini belirten Ardıç, "Ülkeler arasındaki yeni ayrımlar teknolojiye göre oluşuyor; bilgiye erişim hızı, yapay zeka kullanımı, inovasyon, bilgi işçiliği düzeyi gibi alanlarla fark oluşturan ülkeler pozitif ayrışıyor. Yıkıcı rekabet ve inovasyon, endüstrileri tamamen dönüştürerek bir sonraki seviyeye taşıyor. Büyümeyi, karlılığı ve aynı zamanda rekabet gücünü etkiliyor. Bu nedenledir ki dünyada Bilgi İletişim Teknolojileri yatırımlarının hacmi hızla artıyor" ifadelerini kullandı.

"Küresel yazılım ve bilişim sektörü Türkiye'de 25 milyar dolar civarında"

Yazılım sektörünün Türkiye'de hızlı bir gelişme gösterdiğini fakat başat ülkelerin sahip olduğu potansiyelin hala oldukça uzağında olunduğunu kaydeden Ardıç, "Küresel yazılım ve bilişim sektörü büyüklüğü 5 trilyon dolar seviyelerinde. Türkiye'de ise sektör büyüklüğü iç pazarla beraber 25 milyar dolar civarında. Rakamlar gösteriyor ki, küresel pazardan aldığımız pay sadece binde 5. 2023 yılında yazılım ihracatımız 2022'ye göre yüzde 16,5 artışla 3,5 milyar dolar olarak gerçekleşti; bu yıl 4,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor" şeklinde konuştu.

Program, ASO Başkanı Ardıç'ın ve Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü'ye plaket teslim etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - ANKARA