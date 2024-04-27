Yedi Hilal Derneği Ticaret Mektebi\'nde Cesaret ve Sabır Oturumları Düzenlendi

Ekonomi

Yedi Hilal Derneği tarafından düzenlenen Ticaret Mektebi "on'da dokuz" programı kapsamında "Cesaret Oturumu" ve "Sabır Oturumu" düzenlendi.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu, Yedi Hilal Derneği tarafından düzenlenen Ticaret Mektebi "on'da dokuz" programı, "Cesaret Oturumu" ve "Sabır Oturumu" ile MÜSİAD Genel Merkezi'nde devam ediyor.

Programın açılışının ardından oturumlara geçilirken, ilk olarak moderatörlüğünü Ticaret Mektebi Komisyon Başkanı Mehmet Cebeci'nin yaptığı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Genel Sekreteri Prof. Dr. Nihat Alayoğlu, Kaaf Demiryolu Araçları AŞ İş Geliştirme ve Satış Müdürü Ömer Faruk Özdemir ve Enterprise Oto Kiralama Yönetim Kurulu Üyesi Selim Başdemir'in konuşmacı olduğu "Cesaret Oturumu" yapıldı.

Burada bir konuşma yapan İTO Genel Sekreteri Alayoğlu, kişisel deneyimlerini gençlere anlatarak cesaretli olmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Alayoğlu, girişimciliğe bakıldığı zaman başarıyla birlikte zikredilen en önemli kavramlardan birinin risk almak olduğunu vurguladı.

Alayoğlu, "Risk nerede vardır? Belirsizliğin olduğu yerde risk vardır. Bilinmezliğin olduğu yerde risk vardır. Risk almak vardır. İşte harekete geçmek için öylesi durumlarda cesarete ihtiyaç vardır. Onun için girişimcilikte cesaret önemli bir meziyettir. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Eğer ki sıfır riskle ben girişimci olacağım derseniz gidin devlet kapısında memur veya iyi bir şirkette çalışan olun. Böyle bir girişimcilik örneği başarılı bir girişimcilik örneği yok." diye konuştu.

Kaaf Demiryolu Araçları AŞ İş Geliştirme ve Satış Müdürü Özdemir de ticarete atılma sürecinde ilk olarak başka bir yerde çalıştığını daha sonra kendi şirketlerini kurduklarını söyledi.

Özdemir, süreçte karşılaştığı zorluklara dikkati çekerek, şirketi kurma amaçlarının demir yolu alanında önemli bir şirket olarak ön plana çıkmak olduğuna değindi. İlk ürünlerini çıkarmak için KOSGEB desteğini aldıklarını kaydeden Özdemir, salgın dönemine denk geldiklerini ama üretmekten vazgeçmediklerinin altını çizdi.

Enterprise Oto Kiralama Yönetim Kurulu Üyesi Başdemir de oturumdaki diğer iki konuşmacı gibi kişisel deneyimlerini anlatarak, aile şirketinde çalışmanın zorluklarına dikkati çekti.

Başdemir, imkansızlıkların insanı risk almaya götürdüğünü söyleyerek, yer değiştirmenin önemine değindi.

Yer değiştirmenin insanlara dinamizm getirdiğini anlatan Başdemir, "Zaten bizim kültürümüzde de hicret çok var. Yer değiştirme, konfor alanından çıkma. Aslında bütün peygamberlerde hicret var. Sadece Efendimizde yok, Musa Aleyhisselam'ın hicreti var, İsa Aleyhisselam'ın da var, Adem Aleyhisselam da var. Hicret insanlara müthiş bir ne getiriyor? Dinamizm getiriyor aslında. O dinamizmle birlikte de o yeni şartlarda başarı geliyor." dedi.

"Paylaşım ahlakının olması gerekiyor"

Günün ikinci oturumu "Sabır Oturumu"nda ise, Tohum Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akkuş, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) Genel Başkanı Hüseyin Akça ve Akortek Bilişim Genel Müdürü Kemal Heper konuşmacı olarak yer aldı.

Tohum Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akkuş, holdingin mevcut duruma geliş sürecine değinerek, 30 yılı aşkın süredir çok ortalıklı şirket olarak yollarına devam ettiklerini belirtti.

Akkuş, Türkiye'deki ortaklıkların yüzde 95'inin aile ortaklığı olduğu ve kendilerinin bu anlamda ayrıştığını kaydetti.

Paylaşma ahlakına dikkati çeken Akkuş, "Paylaşım ahlakının olması gerekiyor. Kazan-kazan dediğimiz yani kazanacağız ve paylaşacağız. Paylaşıma açık olacağız. Bu paylaşımı sadece mali yatırım yapan insanlar arasında değil. Çalışanlarımızla paylaşacağız, sosyal çevremizle paylaşacağız, ortaklarımızla paylaşacağız. Dolayısıyla paylaşıma açık bir zihin ve yaklaşımla bunu sistemde inşa etmemiz gerekiyor. Metodik anlamda sistemleştirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

İGİAD Genel Başkanı Akça da sabrın önemine vurgu yaparak, sabrı etkileyen içsel ve çevresel faktörlerin olduğunu dile getirdi.

Akça, bu iki faktöre dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunarak, kibirlenmeye karşı çok sabırlı ve dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, "Biz kendi içimizde içsel faktörler bunlara sabretmemiz lazım. Nasıl sabretmemiz lazım? Bunların bizi yoldan çıkartmasına izin vermememiz lazım. Bunun için de sabırlı olmamız lazım." dedi.

Akortek Bilişim Genel Müdürü Heper de amatör olarak ortaokulda başladığı ticaretin insanda genetik bir durum olduğuna inandığını belirtti.

Heper, "Her dönem ticaret yapmak için çok doğru dönem olmayabilir. Bilgi birikimi elde etmeye dikkat edelim. Kendi tecrübelerimizi geliştirelim. Sermaye birikimi yapmaya bu anlamda hayatımızda fedakarlık yapalım, sabredelim. Doğru zamanı kollamaya çalışalım. Ticaretin rahat olduğu dönemler var, zor olabileceği dönemler var ve hangi işe girmek istiyorsak mutlaka o tarz bir işletmede çalışalım, tecrübe sahibi olalım. İşi anlayalım. Sonrasında bu yolculuğa çıkalım." şeklinde konuştu.

Oturumların sona ermesinden sonra konuşmacılara hediye takdim edilirken, katılımcılarla beraber aile fotoğrafı çektirildi.