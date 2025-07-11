Yediemin otoparkındaki araçlar satılacak, geliri devlete gidecek - Son Dakika
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Ekonomi

Yediemin otoparkındaki araçlar satılacak, geliri devlete gidecek

Yediemin otoparkındaki araçlar satılacak, geliri devlete gidecek
11.07.2025 14:53
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9. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle yediemin otoparklarında 6 aydan fazla süreyle bekleyen araçların satışının önü açıldı. 14 bin aracın satışa çıkabileceği belirtilirken, bu araçlardan 50 milyar lire gelir elde edilecek.

Yediemin otoparklarında vergi, ceza ve haciz gibi borçlardan dolayı bekleyen 14 bin aracın satışına izin çıktı. 9. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle birlikte satışın yolu açılırken, bu araçlardan 50 milyar liralık gelir elde edilmesi bekleniyor.

6 AYDIR OTOPARKTA BEKLEYEN ARAÇLAR SATILABİLECEK

9. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle, trafikten men edilerek yediemin otoparklarında bekletilen ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satılmasının önü açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile bu araçların satış süreci netleşti. Buna göre, Emniyet ve Jandarma birimlerince trafikten men edilen araçlar için sahiplerine bildirim yapılacak. 6 ay içerisinde alınmayan araçlar, çevre şehircilik il müdürlükleri veya milli emlak müdürlükleri tarafından satılacak.

HURDA OLANLAR AYRI, KULLANILABİLİR OLANLAR AYNI SATILACAK

Görevlendirilecek makine mühendisleri tarafından yapılacak teknik inceleme ile araçların hurda niteliği değerlendirilecek.

Hurda olanlar, lisanslı firmalara pazarlık usulüyle ve belirlenen asgari bedelin altında olmamak kaydıyla satılacak.

Hurda olmayan araçlar ise doğrudan idare tarafından satışa sunulacak.

Satışta, araç üzerindeki tüm şerhler (haciz, rehin, ipotek, vb.) kaldırılacak. Araç mülkiyeti, vergi ve ceza borçlarından arındırılmış şekilde yeni sahibine geçecek.

14 BİN ARAÇ SATILACAK

Ankara Yediemin, Otopark ve Çekici İşletmeleri Dernek Başkanı Rasim Uluç, uygulamanın detaylarını paylaşarak şunları söyledi:

"Türkiye genelinde bu durumda 14 bin araç bulunduğunu ve satışlarından yaklaşık 50 milyar lira gelir elde edilmesini öngörüyoruz. Koltuklar hariç neredeyse her parça geri dönüştürülebilir. Motor, cam, bakır kablolar gibi pek çok parça sanayide hammadde olarak yeniden kullanılacak. Bu sayede artık yurtdışından hurda araç ithal etmek zorunda kalmayacağız."

GELİR DEVLETE KALACAK

Satıştan elde edilen gelir önce varsa alacaklı kamu kurumlarına aktarılacak. Kalan tutar araç sahibine bildirilerek, bir ay içinde başvurması halinde ödeme yapılacak. Beş yıl boyunca başvuru yapılmazsa, bu para Hazine'ye gelir olarak kaydedilecek.

9. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeyle yediemin otoparklarında 6 aydan fazla süreyle bekleyen araçların satışının önü açıldı. 14 bin aracın satışa çıkabileceği belirtilirken, bu araçlardan 50 milyar lire gelir elde edilecek.

Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yediemin otoparkındaki araçlar satılacak, geliri devlete gidecek - Son Dakika

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