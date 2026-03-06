Yemek Yardımı Düzenlemesi Sektörü Etkileyecek - Son Dakika
Yemek Yardımı Düzenlemesi Sektörü Etkileyecek
06.03.2026 14:10
İTO Başkanı Ebru Koralı, yemek yardımı düzenlemesinin restoranlarda rekabet dengesini bozabileceğini belirtti.

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) 17. Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Ebru Koralı, "Çalışanlara yemek yardımı uygulamasına ilişkin gündemde yer alan düzenlemeler sektörde rekabet dengelerini etkileyebilir. Aynı yemek hizmeti için farklı prim uygulamalarının oluşması restoran ve lokanta işletmeleri açısından önemli sonuçlar doğurabilir" dedi.

Ebru Koralı, "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80. maddesinde yapılması planlanan değişiklik kapsamında, işyerinde yemek verilmesi dışındaki durumlarda çalışanlara sağlanan yemek yardımının günlük 300 TL'ye kadar olan kısmının SGK priminden istisna tutulması, bu tutarı aşan kısmın ise prime tabi olması öngörülüyor. Restoran ve lokantalarda tüketilen yemeklere getirilen bu prim sınırlamasının hem işverenler hem de yeme-içme sektörü açısından ekonomik etkiler doğurabileceği ifade ediliyor. Yemek yardımı çalışanların iş günü içinde beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla oluşturulmuş önemli bir sosyal haktır. Uygulamanın amacına uygun şekilde korunması gerekir" diye konuştu.

'UYGULAMA FARKLILIĞI SEKTÖRÜ DOĞRUDAN ETKİLER'

Değerlendirmelerine devam eden Koralı, "Yemek hizmetinin hangi işletme tarafından sağlandığına bağlı olarak farklı prim uygulamaları ortaya çıkabilir. İşyerine tabldot veya catering hizmeti verilmesi ile çalışanların restoran veya lokantalarda yemek yemesi arasında farklı prim uygulamaları oluşabiliyor. Oysa verilen hizmetin özü aynıdır; çalışan yine yemek tüketmektedir. Hizmetin temin edildiği işletme türüne göre farklı prim yükü ortaya çıkması sektörde rekabet eşitsizliği yaratabilir. Restoran ve lokanta işletmeleri şehir ekonomisinin ve istihdamın önemli bir parçasıdır. Uygulama farklılığı işveren tercihlerinde değişime yol açarsa bu durum doğrudan restoran cirolarına ve sektördeki istihdama yansıyabilir. Özellikle öğle servisine odaklı çalışan binlerce işletme ve yaklaşık 200 bin çalışan bu sürecin etkisini doğrudan hissedebilir" ifadelerini kullandı.

'YEMEK YARDIMI KAYITLI EKONOMİYİ DE DESTEKLER'

Koralı, "Restoran ve lokantalarda yapılan yemek harcamaları doğrudan kayıt altına alınır. Bu sistem gıda sektöründen lojistiğe kadar uzanan geniş bir ekonomik zinciri destekler. Yemek yardımının gerçekten yemek amacıyla kullanıldığı sistemler hem çalışanların sosyal hakkını korur hem de sektörün sürdürülebilirliğine katkı sağlar. Aynı zamanda harcamaların kayıtlı ekonomiye dahil olmasına destek olur" dedi.

'AMAÇ ÇALIŞANI DESTEKLEMEK VE SEKTÖREL DENGEYİ KORUMAK OLMALI'

Koralı, "Yapılacak düzenlemelerde çalışanların sosyal haklarının korunması temel öncelik olmalıdır. Yemek yardımına ilişkin uygulamaların sektörler arasında eşit rekabet koşullarını gözeten bir çerçevede ele alınmasının sektör açısından daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

