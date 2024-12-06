Yeni AB Komisyonu Ekonomiyi Canlandıracak

Ekonomi

Avrupa Birliği'ni (AB) gelecek 5 yıl boyunca yönetecek yeni ekibin gündeminde, zayıflayan ekonomiyi canlandırmak, rekabetçiliği artırmak ve ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump'la ticari ilişkilerdeki gerilimleri yönetmek öncelikli gündem maddeleri olacak.

Göreve 1 Aralık'ta başlayan ve Ursula von der Leyen'in başkanlığında kurulan yeni dönem AB Komisyonu ekonomi politikalarına yoğunlaşacak.

AB, ilk olarak Kovid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan tedarik zinciri sorunları ve sonrasında Rusya- Ukrayna savaşında doğal gaz başta olmak üzere enerji ürünlerinde yüksek dışa bağımlılığı nedeniyle yaşadığı zafiyetleri ortadan kaldırmak için mücadele edecek.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Avrupa'da artık güvenliğin büyüyen bir ekonomiye, rekabetçi olmaya, yenilik yapmaya ve üretim yeteneğini artırmaya bağlı olduğuna dikkati çekmişti.

Buna göre, yeni dönem AB Komisyonunun ilk büyük girişimi "Rekabet Pusulası" olacak. Hazırlanacak Rekabet Pusulası gelecek 5 yıllık dönemde AB'nin rekabetçilik konusundaki çalışmalarına yönelik bir çerçeve niteliği taşıyacak.

Rekabet Pusulası'nda ilk unsur Avrupa'nın ABD ve Çin ile arasındaki inovasyon açığını kapatmak olacak. AB burada özellikle dijital teknoloji alanındaki yeni firmaların gelişme aşamasında Birlik dışına çıkmalarını önlemeyi hedefleyecek. Girişimlere daha fazla yatırım sağlayacak yeni kaynaklar belirlenecek ve bu firmaların Avrupa'da büyümeleri ve kalmaları için kolaylıklar getirilecek.

Temiz sanayiye öncelik

İkinci unsur, karbondan arınma ve rekabetçiliği artıracak ortak bir plan ortaya koyulması olacak. Bunun için yeni Komisyon görev süresinin ilk 100 günü içinde Temiz Sanayi Mutabakatını hazırlayacak. Burada 5 yıl önce hayata geçirilen Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın ortaya koyduğu büyüme ve net sıfır yol haritası benzeri bir yaklaşım sergilenecek. Yeni mutabakat, Avrupa'da yatırımları temiz altyapı ve sanayiye, özellikle de enerji yoğun sektörlere yönlendirecek. Ayrıca, Avrupa'da yapısal olarak yüksek olan enerji maliyetlerini düşürecek yatırımlara destek verilmesi amaçlanacak.

Bağımlılıklar azaltılacak

Rekabet Pusulası'nda üçüncü unsur, ekonomik güvenliği artırmak ve bağımlılıkları azaltmak olacak. Özellikle kritik ham maddelerde istikrarlı ve güvenli tedarik zincirleri kurmaya yönelik adımlar atılacak. Bu nedenle tedarik kaynaklarını çeşitlendirmek için yeni ticaret anlaşmaları üzerine çalışılacak.

AB savunma harcamalarını artıracak. AB içindeki savunma ürünlerine yönelik Tek Pazar kurulması üzerine de odaklanılacak. Savunma sanayi tabanını güçlendirmek için bu alandaki ortak projelere destek verilecek.

Avrupa ekonomisinin canlandırılmasını hedefleyen yeni Komisyon yatırım odaklı çalışacak. Bu çerçevede AB'nin uzun dönem bütçesinde öncelikli alanlara daha fazla kamu kaynağının aktarılmasını sağlayacak değişiklikler yapılacak.

Bürokrasi azalacak

Avrupa'daki hantal bürokratik işleyişte de değişikliğe gidilecek. Böylece şirketlerin günlük faaliyetlerinin kolaylaştırılması amaçlanacak. Çeşitli kurallar uyumlu hale getirilecek ve raporlama ve evrak gibi karmaşık yükümlülüklerden doğan maliyetlerinin azaltılması üzerine çalışma yapılacak.

Trump'la ilişkiler

Yeni Komisyon, ABD'de ikinci Donald Trump döneminde görev yapacağı için bu süreci idare etmesi gerekecek.

Trump'ın dünyanın en büyük ekonomisinin dümenine oturmasıyla birlikte özellikle ticaret alanında çok sert bir tutum sergilemesi ve korumacı politikalara odaklanması bekleniyor.

Seçim kampanyası döneminde AB ülkelerinin ABD ile ticaret fazlası vermesinden rahatsızlığını dile getiren Trump, Avrupa ürünlerine yüzde 10 ila 20 arasında gümrük vergisi uygulayabileceğini açıklamıştı.

AB tarafı ilk döneminde de çeşitli ticari sürtüşmeler ve uzlaşmazlıklar yaşadığı Trump'la ikinci dönemde de sıkıntılar yaşamaya kesin gözüyle bakıyor. Yeni Komisyonun ABD ile ekonomik ve ticari ilişkileri Trump'ın sert söylemleri ve adımları karşısında çok hassas bir dengede yürütmesi gerekecek.

Draghi tespitleri

Öte yandan, eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi, bu yıl AB ekonomisinin küresel gelişmeler karşısında nasıl rekabetçi kalabileceği konusunda bir rapor hazırlamıştı.

Draghi raporu, AB'nin ABD ve Çin ile ekonomik olarak rekabet edebilmesi için daha koordineli bir sanayi politikasına, hızlı karar alabilmeye, yatırımları artırmaya ve ortak borçlanmaya ihtiyacı olduğuna işaret etmişti.

AB'nin ABD ve Çin gibi büyük ekonomilere kıyasla rekabet gücünün düştüğüne dikkati çekilen raporda, Kovid-19 salgını, tedarik zinciri aksaklıkları, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi yaşanan krizler ve hızlı teknolojik gelişmelerin AB ekonomisinin zafiyetlerini ortaya çıkardığı belirtilmişti.

Yeni Komisyon, Draghi raporunda da ortaya koyulan Avrupa ekonomisindeki sorunları gidermek için yoğun mesai harcayacak.