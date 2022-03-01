Yeni dünya Metaverse'in büyüme haritası - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni dünya Metaverse'in büyüme haritası

01.03.2022 10:49
Yeni dünya Metaverse'in büyüme haritası

Yeni dünya olarak adlandırılan, hem kullanıcıların hem de işletmelerin yararlanabileceği fırsatları beraberinde getiren Metaverse, büyüme haritasını yayınladı.

Yeni dünya olarak adlandırılan, hem kullanıcıların hem de işletmelerin yararlanabileceği fırsatları beraberinde getiren Metaverse, büyüme haritasını yayınladı.

İnsanların birbirleriyle, çevreyle, eşyalarla ve işletmelerle sanal bir ortam olarak etkileşime girmesine olanak sunan 3 boyutlu çevrimiçi bir sanal dünya olan Metaverse'in büyüme haritası yayınlandı. Yeni dünya olarak adlandırılan Metaverse (sanal evren) kullanıcıları, arsa alıyor fakat o aldıkları arsaları nasıl değerlendireceklerini bilmiyor. Dev oyun şirketi Wider Games, Metaverse hakkında tavsiye ve bilgilendirmede bulundu. Metaverse; bir video oyununun içine girerek sanal mağazalardan alışveriş yapmayı, dünyanın bir ucundaki arkadaşların anında ziyaret edildiği bir sanal evren sunuyor. Metaverse, sadece sanal dünyada boş gezintilerle veya hayali ev inşa etmekle sınırlı bırakmıyor. Metaverse, hem kullanıcıların hem de işletmelerin yararlanabileceği fırsatları da beraberinde getiriyor. Oyunlardan iş toplantılarına, dijital eşyalardan sanal gayrimenkullere kadar her şeyin Metaverse içinde bir yeri var.

Metaverse fırsatları

Pandemi döneminde, sosyal medya platformlarında yapılan konser ve spor etkinlikleri, sanal etkinliklerin potansiyelini gösterdi. Metaverse, hem bu etkinliklerin çok daha interaktif bir şekilde gerçekleşebilmesi hem de etkinlik içi reklam öğelerinin daha geniş bir kitleyi kolaylıkla hedefleyebilmesi için bir ortam oluşturacak. Gerçek dünyada alışverişin bir parçası olan her şeyin Metaverse evreni içerisinde de karşılık bulacak olması, şirketlerin yoğunlaşacağı noktalardan biri olacak. Bu durum giyim, seyahat, konut ve eğlence sektörlerinin tamamı için yeni fırsatlar anlamına geliyor. Sistem içerisinde alışverişin ilerleyebilmesi için bir çeşit "Metaverse ekonomisi"ne ihtiyaç duyulacak. Metaverse'in içindeki her şirketin, her evrenin kendi para birimi ve bu para birimlerinin bağlandığı ortak bir "dijital paranın" olması hedefleniyor. Metaverse'te her şirket kendi sanal evrenini, kendi iş modeline ve kaynaklarına göre tasarlayacak. Bütün bu sanal evrenlerin toplamı ise Metaverse'i oluşturacak. - KOCAELİ

Yeni dünya Metaverse'in büyüme haritası
Yeni dünya Metaverse'in büyüme haritası

YORUMLAR
500
TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel 'Türkiye olarak dijitali çok iyi kullanabilirsek diğer ülkelere nazaran öne geçeceğiz' TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel 'Türkiye olarak dijitali çok iyi kullanabilirsek diğer ülkelere nazaran öne geçeceğiz' El Ele Göz Göze Alışveriş El Ele Göz Göze Alışveriş

Metaverse, alışveriş, oyunlar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni dünya Metaverse'in büyüme haritası - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:37 Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 10:57:51. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni dünya Metaverse'in büyüme haritası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement