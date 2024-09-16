Yeni İstihdam Programı Kayseri'de Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni İstihdam Programı Kayseri'de Başladı

Yeni İstihdam Programı Kayseri\'de Başladı

İŞKUR, TYP'nin yerine İşgücü Uyum Programı'nı başlattı. Kayseri'de 2 bin 40 kişilik kontenjan var.

16.09.2024 13:35
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İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından Toplum Yararına Program'ın (TYP) süresinin dolmasının ardından İşgücü Uyum Programı (İUP) başlatıldı. Programla ilgili açıklama yapan İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, "Kayseri'de Milli Eğitim Müdürlükleri'nde 2 bin 40 kişilik kontenjanda istihdam sağlanıyor" dedi.

İUP'un TYP'nin yerine yeniden başlatılan bir program olduğunu söyleyen İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, "Milli Eğitim Müdürlükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde temizlik, bakım onarım alanlarında düzenlediğimiz kısa adı TYP olan Toplum Yararına Program deprem, sel, yangın, salgın hastalık gibi olağanüstü durumlar da gelmek üzere şu an süresini doldurmuştur. Biz de bunlara alternatif olarak genel müdürlüğümüzce bize gönderilen İşgücü Uyum Programı ile buradayız. Bu programdan bahsedecek olursak kadınlar, uzun süreli işsizler, engelliler ve eski hükümlüler başta olmak üzere; işsizlerin işgücü piyasasında istihdam edilebilirliğini arttırmak, onlara iş disiplini kazandırmak, bilgi ve yeteneklerini üst seviyeye çıkarmak için kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde uyguladığımız bir programdır. Bu programa katılım şartları TYP'den biraz daha genel anlamda biraz daha farklı. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak şartı var. 18 yaşını doldurmuş olmak, adrese dayalı kayıt sisteminde aynı hanede yaşayanların gelirinin net asgari ücretin 2 katını aşmaması ki bu da 34 bin küsur TL'ye denk geliyor. Son 1 ay işsiz olmak şartı var. Son 1 yıl içerisinde de o kamu kurumunun çalışanı olmaması şartı var. Emeklilik ve yaşlı aylığı almıyor olma şartı var" dedi.

Ayşe Ak, programda vatandaşlara aynı zamanda çok sayıda eğitim de verileceğini söyleyerek, "Bu programla biz katılımcılara neler sağlıyoruz diyecek olursak da; program TYP'den farklı demiştik. Haftanın 3 günü çalışma sistemi ile ama ilk başladığı zaman 4 hafta boyunca 5 gün 37,5 saat çalışılacak. Bu 4 haftalık çalışma süresi içerisinde de eğitimler var. İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi, Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi, İş Ahlakı, İletişim Becerileri, Finansal Okurluk Yazarlık gibi eğitimleri de yüklenici kurum katılımcılara verecek. Günlük 566 TL net asgari ücretin karşılığı olarak ödemesi olacak. 3 günle 22,5 saat ile çarpılıp aylık kişilere ödeme sağlanacak. Aynı zamanda iş sağlığı ve meslek hastalığı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi de kurumumuz tarafından yatırılacak. TYP ile benziyor olsa da bir takım farklılıkları var. Şunu da hatırlatmak istiyorum; TYP'de süresi dolan kişiler de bu programa başvurabiliyor. TYP sıfırlandı artık. Onu unutuyoruz ve yeni programda herkesin 10 ay da yararlanma hakkı bulunmaktadır. İlimizde şu anda Milli Eğitim Müdürlüklerinde 2 bin 40 kişilik kontenjan geldi. Geçen haftalarda başvurular alındı, noter kuraları çekildi. Şu an için birçok ilçede kişiler görevlerine başladılar. Birkaç ilçemizde de evrak toplama aşaması bitmek üzere. İlerleyen süreçte başka kamu kurum ve kuruluşlarına da gelebilir. O yüzden ben kamuoyuna ve iş arayanlara özellikle takipte kalmalarını öneriyorum. Dezavantajlı grupların kısa süreli istihdam edildiği güzel bir program bu" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yeni İstihdam Programı Kayseri'de Başladı - Son Dakika

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