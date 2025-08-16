Yeni Sivil Havacılık Modeli ile Kolaylaşan Pilot Lisans Süreci - Son Dakika
Ekonomi

Yeni Sivil Havacılık Modeli ile Kolaylaşan Pilot Lisans Süreci

16.08.2025 11:14
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Yeni Sivil Havacılık Modeli ile pilot lisans sürecinin kolaylaşacağını açıkladı.

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR/MERTKAN ORUÇ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pilotların lisans alma sürecinin Yeni Sivil Havacılık Modeli ile kolaylaşacağını belirterek, "Yeni modelle birlikte havacılık sektöründe sağlık muayeneleri, hastane veya kurum bazlı yetkilendirme yerine, gerekli şartları sağlayan hekimlerin yetkilendirilmesiyle yürütülecek." dedi.

Uraloğlu, AA muhabirine Yeni Sivil Havacılık Modeli kapsamında yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin havacılığa da entegre edilmesinin hayati önem taşıdığını aktaran Uraloğlu, "Bu bilinçle, sivil havacılıkta eğitime dayalı bir proje olan Yeni Sivil Havacılık Modeli hayata geçirilmiştir. Yeni Sivil Havacılık Modeli, veriyi merkeze alan, insan faktörünün olabilecek olumsuz etkilerini minimize eden, havacılık alanındaki eğitimleri dijitalleşme süreciyle yeniden şekillendiren bütünleşik bir modeldir." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yeni modelin, "Kurumsal Dönüşüm Modeli", "Havacılık Otomasyon Sistemi" ve "Akıllı/Faydalı Havacılık Servisleri" olmak üzere üç ana bileşeninin bulunduğunu söyledi.

Modelle, sivil havacılık sağlık değerlendirmelerinde yeni bir dönemin başladığını belirten Uraloğlu, "Pilotların lisans alma süreci Yeni Sivil Havacılık Modeli ile kolaylaşacak. Yeni modelle birlikte havacılık sektöründe sağlık muayeneleri, hastane veya kurum bazlı yetkilendirme yerine, gerekli şartları sağlayan hekimlerin yetkilendirilmesiyle yürütülecek. Artık üçüncü basamak sağlık hizmet sunucuları, Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastaneler ile şehir hastanelerinde de havacılık sağlık değerlendirilmesine konu poliklinik muayeneleri gerçekleştirilebilecek. Bu uygulamayı ilk olarak Ankara'da başlatıyoruz. Etlik Şehir Hastanesinde havacılık sağlık muayenesi yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tıp fakültesi mezunlarına "Havacılık Sağlık Değerlendiricisi" olma imkanı

Uraloğlu, yeni sistemin temeli, dijital erişim ve bireysel yetkilendirmenin oluşturduğunu aktararak, tıp fakültesi mezunlarının, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "kdm.shgm.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet bilgileriyle giriş yaparak, Güvenlik Bilinci, Havacılığa Giriş ve Entegre Havacılık Tıbbı eğitimlerini tamamlayıp bu eğitimlere ait sınavlarda başarılı olmaları halinde "Havacılık Sağlık Değerlendiricisi" unvanını almaya hak kazanacağını bildirdi.

Sistemin sağlayacağı faydalara ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Modelimiz kapsamında sektörde sağlık hizmetlerine bölgesel erişim kolaylaşacak, insan faktörüne bağlı mağduriyetlerin önüne geçilecek, muayene süreçleri daha hızlı ve erişilebilir hale gelecek. Sistem uluslararası sağlık ve havacılık standartlarıyla tam uyumlu olarak tasarlandı. Türkiye bu yeni modelle bölge ülkelerine örnek teşkil edecek. Ülkemiz, havacılık alanında yapacağı çalışmalarla dünya havacılığının gelişimine katkı sağlanması konusunda aktif rol üstlenmeye ve dünya havacılığına yön vermeye devam edecek."

Kaynak: AA

