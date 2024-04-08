Ekonomi

Yeni turizm sezonundan beklentiler yüksek

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı:

"Geçen sene Trabzon'da turist sayısı 1 milyonun üzerine çıkmıştı"

"Bu seneki beklentilerim biraz daha fazla, başarılı bir sezon geçireceğimizi umut ediyorum"

TRABZON - Son yıllarda özellikle Körfez ülkelerinden Doğu Karadeniz Bölgesine yoğun turist akını olurken, geçen sene Trabzon'u 1 milyonun üzerinde turist ziyaret ettiği belirtildi.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, yeni turizm sezonunda beklentilerin geçen seneye göre daha yüksek olduğunu belirterek, "Geçen yıl Doğu Karadeniz turizmden hem dış, hem de iç pazar bakımından ciddi anlamda faydalandı. Ekonomik olarak bölgemiz ülkemize ciddi katkılar sağladı" dedi.

Önceden Ortadoğu pazarında sadece Trabzon odaklı bir turizm hareketliliği olduğunu şu an bunun doğuya doğru kaymaya başladığını kaydeden Kantarcı, "2022 yılında 40-45 günlük dönemde dış pazarda özellikle Orta Doğu'dan gelen yabancı turistlerde bir parlama oldu. Geçen sene gayet verimli geçti toplam turist sayısı Trabzon'da 1 milyonun üzerine çıkmıştı. Bütün Doğu Karadeniz, turizmden hem dış hem iç pazar bakımından ciddi anlamda faydalandı. Ekonomik olarak bölgemiz ülkemize ciddi katkılar sağladı. Bu seneki beklentilerim biraz daha fazla. Charter ve tarifeli uçak seferleriyle ilgili bir durağanlık var önümüzdeki haftalarda özellikle Ramazan Bayramı sonrasında bir çok şey netleşecek. Beklentimiz oldukça yüksek. Çünkü önceden Orta Doğu pazarında sadece Trabzon odaklı bir turizm hareketliliği vardı. Şu an bu doğuya doğru kaymaya başladı. Rize- Artvin havalimanı açıldıktan sonra orada da yavaş yavaş hareketlenmeler var. Oradaki turizm paydaşları seyahat acentalarımız otel işletmeleri onlarında yeni planlamaları ve pazar payını büyütmek için çalışmaları var. Başarılı bir sezon geçireceğimizi umut ediyorum. İç pazarda biraz eksilmeler olabilir oda tabi son yıllarda artan ekonomik sıkıntılar enflasyon bu sebepten dolayı geçen yılkı rakamlarla aynı kalabilir" dedi.

Havalimanındaki modernizasyon çalışmaları hizmet anlamında kaliteyi artıracak

Trabzon Havalimanında devam eden modernizasyon çalışmalarının turizm sezonu başına yetiştirileceğini ümit ettiklerini kaydeden Kantarcı, "Trabzon havalimanında önceki yıllarda sürekli dili getirdiğimiz bazı eksiklikler ve sıkıntılar vardı. Onlarla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Sezon başı gibi inşallah yetişmiş olacak. Bir nebze olsun hem dış hatlar rahatlayacak hem de bir iş anlamında eklenecek olan tünellerle beraber hizmet anlamında kalite yukarlara çıkmış olacak. Dış hat anlamında varış noktası Trabzon çok yoğun. Trabzon havalimanına yüzde 90 inişler söz konusu. Hem Giresun- Ordu hem de Rize-Artvin havalimanına doğru genişlemesi ve tüm bölgenin istifade edebilmesi çok önemli" diye konuştu.

Daha çok Trabzon'da konaklıyorlar

Gelen turistlerin genellikle Trabzon'da konakladığına işaret eden Kantarcı, "Trabzon'da yatak kapasitesi çok fazla olduğu için yoğun olarak buradaki otellerde konaklıyorlar. Seyahat ve gezi programlarına bakıldığı zaman iki ya da üç gün Trabzon bölgesi oluyor. Bunun içerisinde şehir merkezi, Sümela Manastırı, Zigana olabiliyor. Devamında Gümüşhane'ye geçiliyor Karaca Mağarası, Torul seyir terası, Süleymaniye Mahallesi, eski Gümüşhane çok ilgi görüyor. Kayabaşı yaylası, Çal Mağarası, Hıdırnebi Yaylası çokça ziyaret ediliyor. Yakın olan Sera Gölü, Akçaabat Orta Mahalle var. Trabzon'da İki üç gün geçirdikten sonra devamında Rize, Fırtına Vadisi, Ayder Yaylası, Borçka Karagöl ve batıya doğru da Giresun, Kuzalan şelalesi, Mavi Göl, Kümpet Yaylasına gidiyorlar. Bunun yanı sıra Ordu'da teleferik en çok tercih ettikleri destinasyonlar ve ziyaret yerleri olarak ön plana çıkıyor" şeklinde konuştu.

Uzungöl'de turizmcilerin sıkıntıları devam ediyor

Dünyaca ünlü turizm merkezi olan Uzungöl'de turizmcilerin sıkıntıları halen sürdüğünü kaydeden Kantarcı, "Uzungöl markamız oldu. Uzungöl'deki sıkıntıların bir şekilde halledilmesi gerekiyor daha fazla sürüncemede bırakılmaması gerekiyor. Uzungöl birçok bakanlığın sorumluluk alanı olan bir bölge. Bununla ilgili geçtiğimiz aylarda yine gündeme geldi. Kapadokya'daki gibi ya da farklı bölgelerdeki gibi alan başkanlığı kurulabilir. Tekelden hızlı şekilde bütün sorunların çözülebileceği bir yer haline getirilebilir. Şu andaki yapı ile ilgili hem yereldeki yaşayan vatandaşlarımızın hem de Uzungöl'deki turizmcilerin sıkıntıları devam ediyor. Kaçak yapılaşmayla ilgili olarak geçmiş dönemde bazı yıkımlar söz konusu oldu. Bunlarla ilgili belirsizlik devam ediyor. Bazı yapılar var bunlarla ilgili yıkılacak mı? Ruhsat alma süreçleri nasıl devam edecek. Diğer taraftan geçtiğimiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımız otel ve konaklama işletmeleriyle ilgili olarak kanun yayımladı. Herkes bakanlığa tabi konaklama işletme belgesini alması gerekiyor. Yerel seçimler sonrası bunlarla ilgili denetimlerin artması ve bütün işletmelerin kontrol altına alınması sürecini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.