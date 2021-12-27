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Yeni yılı evlerinde karşılayacakların kuruyemiş alışverişi başladı - Son Dakika

Yeni yılı evlerinde karşılayacakların kuruyemiş alışverişi başladı

27.12.2021 14:02

Yeni yılı evlerinde karşılayacakların kuruyemiş alışverişi başladı Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezlerinden kuruyemişler tezgahlarda yerini aldı Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşların yılbaşı alışverişi telaşı başladı.

Yeni yılı evlerinde karşılayacakların kuruyemiş alışverişi başladı

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezlerinden kuruyemişler tezgahlarda yerini aldı

İSTANBUL - Yılbaşına sayılı günler kala vatandaşların yılbaşı alışverişi telaşı başladı. Yılbaşı akşamını evlerinde geçirecek vatandaşlar özellikle kuruyemişlere talebi artırdı.

Yılbaşına sayılı günler kala Eminönü'nde alışveriş telaşı başladı. Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmezlerinden olan kuruyemişler de tezgahlarda yerini aldı. Özellikle yılbaşı akşamını evlerinde televizyon karşısında geçirecek aileler kuruyemişe talep gösteriyor. Eminönü esnafı kuruyemişlere talebin artırdığını söylerken, vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından yakınıyor.

"Fiyatlarda düşüş oldu"

Yılbaşı öncesi alışveriş telaşının başladığını söyleyen esnaf Mahmut Yıldız, "Yılbaşına sayılı günler kala insanlar yavaş yavaş hazırlıklarını yapmaya başladı. Yılbaşı akşamını evlerinde geçirmek isteyenler kuruyemişlere talep gösteriyor. Önceki yıllar bir ay önceden hareketlilik başlardı, bu sene biraz geç başladı. Dövizdeki dalgalanma ile fiyatlar yükselmişti, dövizin düşmesinin ardından fiyatlarda da düşüş oldu. Yılbaşı öncesi bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Yılbaşını evlerinde geçirecek vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fiyatları bu sene pahalı buldum"

Fiyatları pahalı bulduğunu söyleyen Hacı Ali isimli vatandaş ise, "Yılbaşı akşamını evimizde geçireceğiz. Kutlama amaçlı olmasa bile evde ailemizle birlikte olduğumuzda kuruyemişler de vazgeçilmez oluyor. Karışık kuruyemiş alacağım, alışverişe yeni başladım. Fiyatları bu sene pahalı buldum. Aile arasında kalabalık ortamlarımız çok oluyor, bir arada olduğumuz zamanlarda kuruyemişler de tüketiliyor. Kuruyemişleri ailece bir araya geldiğimizde eksik etmemeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Yeni yılı evlerinde karşılayacakların kuruyemiş alışverişi başladı
Yeni yılı evlerinde karşılayacakların kuruyemiş alışverişi başladı
Yeni yılı evlerinde karşılayacakların kuruyemiş alışverişi başladı

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alışveriş, Kuruyemiş, Eminönü, Yılbaşı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeni yılı evlerinde karşılayacakların kuruyemiş alışverişi başladı - Son Dakika Ekonomi


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