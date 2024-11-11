Yerli Elektrik Üretimi Hedefi %63

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4 yıllık stratejik plan çerçevesinde 2028'de elektrik üretiminde yerli kaynakların payını yüzde 63'e çıkarmayı hedefliyor.

Bakanlık, enerjide dünyada yaşanan gelişmeleri dikkate alarak, Türkiye'nin sahip olduğu kaynakları ve kendine has ihtiyaçlarını tanımlayan, bu ihtiyaçların azami düzeyde karşılanabilmesi için ulaşılması gereken hedefleri belirleyen stratejik yol haritası niteliğindeki 2024-2028 Stratejik Planı'nı yayımladı.

Plana göre, yerli kaynaklardan üretilen elektrik enerjisi miktarının 2028'de yıllık 270 milyar kilovatsaate, yerli kaynakların elektrik üretimindeki payının yüzde 63'e, kurulu güç bakımından güneş enerjisi santrallerinin 33 bin 100 megavata, rüzgar enerjisi santrallerinin 19 bin 300 megavata çıkarılması, 4 bin 800 megavatlık nükleer enerji kapasitesinin devreye alınması amaçlanıyor.

Bu kapsamda günlük üretimin yurt içi ham petrolde 210 bin varile, doğal gazda 42,5 milyon metreküpe, doğal gaz depolama kapasitesinin 12 milyar metreküpe ve yıllık maden ihracat değerinin 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Planda 7 amaç ve çeşitli hedefler belirlendi

Planda, sürdürülebilir enerji arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, net sıfır karbon odaklı enerji dönüşümünün yapılması, güvenli, sürdürülebilir ve katma değerli madencilik, enerji ve maden piyasalarının ulusal ve uluslararası etkinliğinin artırılması, enerji ve tabii kaynaklar alanında yerli teknolojilerin desteklenmesi, kurumsal kapasitenin artırılması şeklinde 7 amaç ve 30 hedef belirlendi.

Bu amaçlara yönelik hedeflerin detaylı şekilde anlatıldığı planda, sürdürülebilir enerji arz güvenliğinin sağlanması amacıyla elektrikle kurulu gücün artırılacağı, elektrik tüketim ve dağıtım şebekesinin güçlendirileceği, yenilenebilir enerji kapasitesinin artması için şebeke esnekliğinin sağlanacağı, petrol ve gaz altyapısının güçlendirileceği, enerjide uluslararası yatırımlara ilişkin işbirliklerinin artırılacağı kaydedildi.

Dışa bağımlılığın azaltılması kapsamında, yerli kaynaklardan elektrik üretiminin, petrol ve gaz arama ve üretiminin, yerli kömür arama ve üretiminin, yurt dışında enerji ve maden kaynaklarının aranması ve üretiminin artırılacağı vurgulandı.

Net sıfır karbon odaklı dönüşüm çerçevesinde elektrik üretiminde temiz enerji kaynaklarının payı, enerji verimliliği çalışmaları artırılacak, enerjide karbon yoğunluğu azaltılacak, elektrik araç dönüşümünü destekleyen güçlü bir altyapı kurulacak, yeşil hidrojen ve yenilenebilir gaz değer zinciri geliştirilecek.

Güvenli, sürdürülebilir ve katma değerli madencilik hedefi doğrultusunda kritik ve stratejik mineraller öncelikli olmak üzere Türkiye'nin maden potansiyelinin ortaya çıkarılması ve ekonomiye kazandırılması sağlanacak. Madenlerin yurt içinde işlenerek katma değeri artırılacak. Madenciliğin uluslararası standartlarda güvenli ve çevreye duyarlı şekilde sürdürülmesi sağlanacak. İş sağlığı ve güvenliği kültürü yaygınlaştırılacak. Sektörle ilgili kurum ve kuruluşların daha etkin şeffaf ve yönetim odaklı bir kamu hizmeti yapısına geçilecek.

Enerji ve maden piyasalarının uluslararası piyasalara entegrasyonu sağlanarak ticaret hacmi artırılacak ve bu iki sektörde yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Ayrıca enerji ve tabii kaynaklar alanlarında teknoloji geliştirme ve AR-GE çalışmaları yürütülecek, teknoloji ve ekipmanlar yerlileştirilecek.

Bunlara ek olarak Bakanlığın kurumsal altyapısı güçlendirilecek, bağlı ve ilgili kurumların kurumsal yönetim kapasitesi geliştirilecek, dijital dönüşüm ve siber güvenlik altyapısı güçlendirilecek, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesi takviye edilecek.