Yerli Patent Başvuru Sayısı Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Yerli Patent Başvuru Sayısı Rekor Kırdı

Bakan Kacır, 2024'te yerli patent başvuru sayısının 10,186'ya ulaştığını duyurdu.

02.01.2025 17:01
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2024'te yerli patent başvuru sayısında yeni bir rekor kırdık. Yerli patent başvuru sayısı 2024'te 10 bin 186'ya yükseldi" dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Konferans Salonu'nda düzenlenen TÜRKPATENT Akademi Tanıtım Töreni ve Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Projesi İmza Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, son 22 yılda attıkları adımlarla TÜRKPATENT'i yalnızca fikri mülkiyeti tescil eden değil, aynı zamanda fikri mülkiyet portföyünün ve yenilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlayan bir kuruma dönüştürdüklerini belirtti. Nitelikli insan kaynağı ile 2017'den bu yana raporlarının kurum bünyesinde hazırladıklarını söyleyen Kacır, TÜRKPATENT'in Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, sınai mülkiyet bilincini toplumun tüm kesimlerinde oluşması adına da önemli çalışmalara imza attığını kaydetti.

"Yerli patent başvuru sayısı 2024'te 10 bin 186'ya yükseldi"

Geçerli tescile sahip sınai mülkiyet portföyünü 22 yılda 93 binden 2 milyonun üzerine çıkarıldığını belirten Kacır, yerli patent başvurularında dünyada 12'nci, marka başvurularında 6'ncı, tasarım başvurularında ise 2'nci sırada olunduğunu kaydetti. Kacır, 22 yıl önce Türkiye'de bir senede gerçekleştirilen patent başvuru sayısının yalnızca 414 olduğunu söyleyerek, "Yani bütün Türkiye'de günde ancak 1 tane yerli patent başvurusu gerçekleştiriliyordu. 2024'te ise yerli patent başvuru sayısında yeni bir rekor kırdık. Yerli patent başvuru sayısı 2024'te 10 bin 186'ya yükseldi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKPATENT AKADEMİ bünyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılarımızın yetkinliklerini dijital rozet ile tescil edeceğiz"

Kacır, ülkenin her köşesinde üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları ve kalkınma ajansları bünyesinde yer alan 310 Sınai Mülkiyet Birimi'nde 492 Sınai Mülkiyet Danışmanı'nın bu alanda farkındalık oluşturmak için görev yaptığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Dünyanın en fazla ziyaretçi sayısına sahip Uluslararası Buluş Fuarı'nı (ISIF) 2019 yılından bu yana TEKNOFEST bünyesinde düzenliyoruz. Bugün de fikri mülkiyet alanında nitelikli insan kaynağı havuzumuzu genişletme adına yeni ve önemli bir adımı hayata geçiriyoruz. TÜRKPATENT AKADEMİ ile coğrafi engelleri ortadan kaldırarak ülkemizin her köşesinden katılımcılara ulaşacak, zaman ve mekandan bağımsız bir dijital akademiyi devreye alacağız. Patentten markaya, tasarımdan coğrafi işaretlere kadar geniş yelpazedeki bir bilgi külliyatını vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz."

Halihazırda bin 200 dakikadan fazla içeriğe sahip 56 eğitim modülünü bünyesinde barındıran akademiyi, önümüzdeki dönemde dijital kitaplar ve yayınlarla zenginleştirerek daha kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunacaklarını vurgulayan Kacır, "Öğrenmenin yalnızca fiziksel sınıflarla sınırlı kalmadığı dijital çağda, TÜRKPATENT AKADEMİ bünyesinde eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılarımızın yetkinliklerini dijital rozet ile tescil edeceğiz" ifadesini kullandı.

"AB Coğrafi İşaret tescil sayımız bir yılda 18'den 29'a ulaştı"

Bakan Kacır, Türk Patent ve Marka Kurumu'nu, ülkedeki fikri sermayenin yalnızca koruyucusu olmanın ötesinde aynı zamanda gelişiminin de öncüsü haline getireceklerini söyledi. Bu doğrultuda, Türkiye'nin kültürel mirasını ve zenginliğini coğrafi işaretle tescilleyerek hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruma altına almaya devam ettiklerini ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Bin 680 Yerli coğrafi işaret tescili ile Çin'den sonra dünyada ikinci sıraya yükseldik. Ticarileşme ve uluslararası markalaşma hususunda önemli bir adım olan Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tescil sayımız bir yılda 18'den 29'a ulaştı. Zengin kültürel değerlerimizi, tarihi birikimimizi, bu toprakların bereketini, ürünlerimizin hikayelerini bir araya toplayarak geniş kitlelere taşıyacağımız etkinlikleri 2025'te hep birlikte icra edeceğiz. Türkiye Yüzyılında kurumumuza biçtiğimiz bir diğer kritik rol ise ülkemizin güçlü Ar-Ge ve inovasyon sisteminin çıktısı olan patentlerin ticarileştirilmesi ve ekonomik değere dönüşmesinin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu doğrultuda, yenilikçi sanayiye entegre edilmesi, girişimcilere ve yatırımcılara sunulması için etkin mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz."

Programın sonunda, TÜRKPATENT Başkanı Muhammed Zeki Durak ile TÜBİTAK Başkanı Orhan Aydın'ın katılımı ile imza töreni düzenlendi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Fatih Kacır, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Patent Başvuru Sayısı Rekor Kırdı - Son Dakika

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