Yerli Sığır Irklarının Gen Kaynakları Korunacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce (TAGEM), yerli sığır ırklardan "Güney Anadolu kırmızısı" ve "yerli kara"nın gen kaynaklarının korunması ve verimlerinin artırılması için halk elinde ıslah projesi başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, büyükbaş yetiştiriciliğinde küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkması muhtemel şartlara uyum sağlamış, hastalıklara dayanıklı ırkların geliştirilmesi ve ıslah edilmesi büyük önem taşıyor.

Hayvanların verimleri, yaşam biçimleri, dayanıklılık ve çeşitlilikleri üzerinde doğrudan etkisi bulunan küresel ısınma ve iklim değişikliğinden kaynaklanan olumsuzlukların bertaraf edilmesi amacıyla TAGEM tarafından "Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi" yürütülüyor. Bu kapsamda ilk kez halk elinde ıslah projesi hayata geçirildi.

Yeni ıslah projesi, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa'da "Güney Anadolu kırmızısı", Ankara'da "yerli kara" sığır ırkları için yürütülecek. Proje kapsamında, anaç sığır başına 4 bin lira, doğum, 6 ay ve 1 yaş canlı ağırlık tartımları alınan yavrularına ise 3 bin 250 lira destekleme ödemesi yapılacak. Proje 5'er yıllık süreyi kapsayacak.

Her iki yerli sığır ırkında yapılacak ıslah projesiyle Türkiye'nin hem yerli genetik kaynakları korunacak hem de süt ve et gibi verim kabiliyetleri artırılarak ülke hayvancılığına katma değer sağlanacak.

İklime uyum kabiliyetleri çok yüksek

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yayılarak bölgenin iklim ve çevre şartlarına adapte olan Güney Anadolu kırmızısı, hem et hem de süt açısından kombine verimliliğe sahip ve düşük kalitedeki yemleri iyi değerlendirebiliyor. İklime uyum kabiliyeti de çok yüksek seviyede bulunan söz konusu ırk, sıcaklık, stres ve yem değişikliklerine, her türlü olumsuz doğa şartlarına, açlığa, yetersiz beslenmeye, hastalık ve parazitlere karşı dayanıklı.

Orta Anadolu Bölgesi'nin iklim ve çevre şartlarına adapte olan "yerli kara" ise nispeten daha az gelişmiş bakım, besleme ve barındırma koşullarında yetiştirilebiliyor. Az ot ve samanla beslenen bu sığır ırkı, "kanaatkar" olarak biliniyor.

"Yerli hayvan ırklarımızın korunmasına ayrı bir önem veriyoruz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TAGEM tarafından yürütülen halk elinde ıslah projeleri sayesinde hem ülkenin genetik kaynaklarının korunduğunu hem de Anadolu coğrafyasına uyum sağlamış ırklardan daha yüksek verimler elde edildiğini bildirdi.

Hayvansal üretimin daha da geliştirilmesi ve ileriye taşınması için yaptıkları desteklemelerin meyvelerini aldıklarını belirten Yumaklı, "Hayvansal üretimimizde yerli hayvan ırklarımızın korunmasına ayrı bir önem veriyoruz. Bu bağlamda, hayvan yetiştiriciliğinde ıslah çalışmalarının uzun soluklu ve kesintiye uğramadan devam etmesi önceliklerimiz arasındadır. Çok sayıda ilimizde başlattığımız projeler ivme kazanarak sürüyor. Halk elinde ıslah projeleri kapsamında üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.