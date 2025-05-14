Yerli Tıbbi Cihaz İhracatı Artıyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Tıbbi cihaz tarafında 2017 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 23 iken bugün yüzde 48'e ulaştık. Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK, üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde ülkemizin bilimsel araştırma altyapısını daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknopark Ankara'da gerçekleştirilen 'Ankara SanTek Zirvesi'ne katıldı. Kacır, " Dünya, insanlık tarihinin en büyük teknolojik sıçramalarından birine sahne oluyor. Yapay zekadan biyoteknolojiye, uzay teknolojilerinden yenilenebilir enerjiye teknolojinin farklı sahalarında yaşanan gelişmeler; ülkelerin kaderini, toplumların refahını ve küresel dengeleri de doğrudan belirliyor. Türkiye olarak bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 22 yılda güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi inşa ettik. Bugün 106 teknoparkımızda, 11 bin 500'den fazla teknoloji girişimi, inovasyon odaklı projelere imza atıyor. Sayıları 1600'ü aşan Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizde sanayicilerimiz, mühendislerimiz yenilikçi ve yüksek katma değerli projeler gerçekleştiriyor. Milli teknoloji hamlesi vizyonumuz doğrultusunda, teknolojiyi yalnızca kullanan değil; kritik alanlarda kendi çözümlerini üreten ve küresel rekabette söz sahibi bir Türkiye inşa etme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜBİTAK BURS PROGRAMLARI İLE 34 MİLYAR DESTEK'

Son 22 yılda, TÜBİTAK burs ve destek programları ile 34 milyar lira destekte bulunduklarını ifade eden Kacır, "Medikal sektöründe üretim ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerini birbirinden bağımsız unsurlar olarak düşünmemiz mümkün değildir. Medikal alanında yenilikçi fikirlerin ürüne dönüşmesi; uzun soluklu mühendislik, tasarım, prototipleme ve deney aşamalarının sonucudur. Bu anlayışla gerek TÜBİTAK bünyesinde yürüttüğümüz gerekse de TÜBİTAK eliyle desteklediğimiz projelerle sağlık alanında birçok yenilikçi ürünün geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini sağladık. Ar-Ge merkezlerimiz ve teknoparklarımızda medikal inovatif projelerin yüksek katma değerli ürün ve hizmetlere dönüşmesinde öncü rol üstleniyor" diye konuştu.

Sağlıkta yerli üretimi ve teknolojiyi destekleyen adımların meyvesini aldıklarını belirten Kacır, "Bugüne kadar 73 Ar-Ge merkezi ve teknoparklarımız bünyesindeki 893 teknoloji girişiminin sağlık alanında araştırma projesine destek verdik. 2016'da imal edilen ilaçların yerlilik oranı kutu bazında yüzde 75, değer bazında yüzde 42 seviyesindeyken; geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında kutu bazında yüzde 90'ların, değer bazında ise yüzde 56'nın üzerine çıktık. Tıbbi cihaz tarafında 2017 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 23 iken bugün yüzde 48'e ulaştık. Önümüzdeki dönemde TÜBİTAK, üniversiteler ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde ülkemizin bilimsel araştırma altyapısını daha da ileriye taşıyacağız. Uzun vadeli kalkınma hedeflerimizle uyumlu bir kamu alım stratejisiyle, yerli üretimi ve Ar-Ge yatırımlarını teşvik edeceğiz" dedi.

Bakan Kacır, daha sonra zirvede yer alan stantları gezdi, sektör temsilcilerinden ürünleri hakkında bilgi aldı.