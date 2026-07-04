Yerli Türksat 7A Uydusu 2030'da Hizmete Girecek - Son Dakika
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Yerli Türksat 7A Uydusu 2030'da Hizmete Girecek

04.07.2026 11:13
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Bakan Uraloğlu, Türk uzay endüstrisiyle yerli Türksat 7A uydusunun yapımına yıl sonuna kadar başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yeni nesil yerli haberleşme uydusu Türksat 7A'da çalışmalara yıl sonuna kadar başlamayı planladıklarını belirterek, "Uydumuzu tamamen yerli ve milli imkanlarla, Türk uzay endüstrisinin gücüyle üretmeyi planlıyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, AA muhabirine, uydu teknolojileri, bilişim ve kablo hizmetlerinde Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı konumundaki TÜRKSAT'ın sermayesi tamamen kamuya ait ticari bir şirket olduğunu söyledi.

Şirketin uydu, kablo ve dijital dönüşüm olmak üzere üç stratejik alanda faaliyet gösterdiğini ifade eden Uraloğlu, kurumun hem uzaydaki hakların korunması hem de Türkiye'nin dijital altyapısının inşasında kritik bir rol üstlendiğini bildirdi. Uraloğlu, TÜRKSAT'ın, tamamı Türk mühendislerince geliştirilen Türksat 6A ile birlikte yüksek yörüngede hizmet veren 6 aktif haberleşme uydusuna sahip olduğu bilgisini verdi.

"Hedefimiz her alanda dünyada ilk 10'da yer almak"

Stratejik bir alan olan uydu sektöründe Türkiye'nin varlık göstermesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, hedeflerinin her alanda dünyada ilk 10'da yer almak olduğunu dile getirdi.

Uraloğlu, Asya'nın doğusundan Avrupa'nın batısına uzanan ve dünya nüfusunun üçte ikisini kapsayan dev bir coğrafyaya hizmet verdiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Uzaydaki yörünge hakları ülkelerin tapusu niteliğindedir. Ömürlü sistemler olan uydular için yeni yatırımların yapılması gerekiyor. Bu kapsamda yeni nesil Türksat 7A Projesi'nde süreci başlattık. Uydumuzu tamamen yerli ve milli imkanlarla, Türk uzay endüstrisinin gücüyle üretmeyi planlıyoruz. Yıl sonuna kadar çalışmalarına başlamayı planladığımız uydumuzu 2030 yılında hizmete almayı hedefliyoruz."

Türksat 7A hakkında

TÜRKSAT'ın uzaydaki haberleşme kapasitesini artırma hedefi kapsamında Türksat 7A'ya ilişkin finansman desteğini kapsayan protokol, şirket ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı arasında 19 Haziran 2025'te imzalanmıştı.

Söz konusu protokolle, Türksat 7A'nın yapım sürecine ilişkin Bakanlık tarafından sağlanacak desteğin çerçevesi belirlendi.

2030'da hizmete alınması planlanan Türksat 7A uydusunun, daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türksat, Savunma, Ekonomi, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Türksat 7A Uydusu 2030'da Hizmete Girecek - Son Dakika

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