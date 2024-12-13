Yerli ve Milli Haberleşme Projesine Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Yerli ve Milli Haberleşme Projesine Destek

ATO Başkanı Gürsel Baran, yerli haberleşme cihazı projesini desteklediklerini açıkladı.

13.12.2024 16:08
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı (TDPV)-Türk Dünyası İş Konseyi'nce hayata geçirilen "Yerli ve Milli Haberleşme Cihazı" projesini çok kıymetli bulduklarını ve desteklediklerini belirtti.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'nin otomobili Togg'dan sonra en önemli yerli ve milli proje olan, yerli yazılıma sahip haberleşme cihazı projesine yürekten destek verdiklerini ifade etti. Yerli ve milli haberleşme cihazının kooperatifleşme modeliyle üretilmesi konusunda öneride bulunduklarını kaydeden Baran, "Ankara Ticaret Odamızın kardeş sivil toplum kuruluşu, ATO Meclis Başkanımız Sayın Mustafa Deryal'in de onursal başkanı olduğu TDPV Türk Dünyası İş Konseyi öncülüğünde yerli ve milli haberleşme cihazı üretilmesine ilişkin girişim çok kıymetli bir proje. Biz de iş insanı olarak kardeş sivil toplum kuruluşumuzla birlikte hareket edeceğiz" dedi.

ATO Meclisi tarafından kurulan Yerli ve Milli Üretim Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu'nun söz konusu projenin hayata geçirilmesinde görev üstlenebileceğini kaydeden Baran, "TDPV Türk Dünyası İş Konseyi Başkanı, aynı zamanda ATO Meclis üyemiz Sayın Aydın Erkoç ve konsey üyeleri daha önce Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sayın İsmail Hatipoğlu'na projeyi aktardı ve görüş birliğine varıldı. Türk Telekom'un liderliğinde kooperatifçilik modeliyle iş insanlarımızın desteğiyle yürütülecek proje, yerli ve milli otomobilimiz Togg gibi bu kez de haberleşme alanında gurur duyacağımız yerli projemiz olacak" diye konuştu.

Baran, Başkent'in gururu savunma sanayi şirketi Aselsan'ın da içinde yer alacağı projenin güvenli haberleşme açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Ülke olarak sahip olduğumuz bilgi birikimi, insan kaynağı ve teknolojik yetkinlikle ekonomi başta olmak üzere bizlere her alanda fayda sağlayacak haberleşme projesini hayata geçirebilecek kapasite ve donanıma sahip olduğumuza inanıyoruz. İlgili tüm kesimlerin birlik olarak ve birlikte hareket ederek ortaya koyacağı güç, ülkemizin geleceği için önemli bir adım olacaktır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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