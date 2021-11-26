Yerli ve yabancı züccaciyeciler, yeni iş fırsatları için Antalya'da buluştu

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından Antalya'da düzenlenen 8. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmalarından, 1 milyar dolarlık iş hacmi hedefleniyor.

Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuar, yerli ve yabancı sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Dernek Başkanı Mesut Öksüz, AA muhabirine, bu yıl 8'incisini gerçekleştirdikleri fuar için yaklaşık 3 aydır hazırlandıklarını, çok nitelikli firmaları tek tek seçerek buluşmaya davet ettiklerini söyledi.

Avrupa, Balkanlar, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, ABD, Latin Amerika ve Uzak Doğu'dan firmaların buluşmada yer aldığını dile getiren Öksüz, "50 ülkeden 10 misafirimizi, Türkiye'den 100 üreticimizi bir araya getirdik. İki gün boyunca 5 bin görüşme sağlayacağız. 1 milyar dolarlık bir hedef koyduk. Tabii bu görüşmeler uzun soluklu iş fırsatlarını beraberinde getirecek." diye konuştu.

Davette, daha önce Türkiye ile ticaret yapmayan firmalara öncelik verdiklerini anlatan Öksüz, bu tür buluşmaların iş dünyasına yeni ticaret ve yatırım alanları oluşturduğunu, ihracatı artırdığını belirtti.

Sektör olarak dünyada iyi bir yerde olduklarını vurgulayan Öksüz, "Dünyada ihracat alanında şu anda ilk 10'dayız, bu yıl 7'nci sıraya çıkmayı, Polonya'yı geçmeyi planlıyoruz." dedi.