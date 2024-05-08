Yeşil Ekonomi Yatırım Zirvesi GPAS İstanbul Sonuçlandı

Ekonomi

Letven Capital tarafından ekosistem ekonomisine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Yeşil Ekonomi Yatırım Zirvesi GPAS İstanbul" sona erdi.

Letven Capital ve GPAS İstanbul tarafından Üsküdar'da gerçekleştirilen zirveye, iş dünyasının önemli aktörleri, STK paydaşları, yeşil girişimciler ve özel sektör liderleri katıldı.

Zirve, yeşil ekonomi yatırımcılarını ve yeşil dönüşüm çözümü arayan iş insanlarını bir araya getirdi.

Zirvede lineer ekonomi modeline karşılık yeşil ve dijital teknolojilerle dönüşümün esasları ele alarak yatırımcının çözüm ortağı olduğuna dikkat çekildi.

GPAS İstanbul'da, yeşil dönüşüm sürecinde rehber arayan AR-GE temelli merkezlerin, sanayi şirketlerinin ve yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik iş modelleri ve yatırım stratejileri ele alındı.

Etkinlikle yeşil ekonomi yatırımına güç vermeyi amaçlayan Letven Capital, yeşil dönüşüme hız kazandırarak ekosistemdeki paydaşları arasında köprü kurmayı amaçladı. Zirve, yeşil ekonomi ekosisteminin standartlarının belirlenip kurgulandığı önemli panellere de ev sahipliği yaptı.

Zirvede, "Ulusal ve Uluslararası Yeşil Finans Kaynakları","Girişim Sermayesi Yeşil Teknoloji Yatırım Fonları", "Yeşil Ekonomide Avrupa'nın En Geniş Ağı", "Endüstride Yeşil Dönüşümü Gerçekleştirenler", "Yeşil Ekonomi Arama Toplantısı" ve "Yeşil Ekonominin Platformu" başlıklı paneller düzenlendi.

"Tech-Invest TR adında yeni bir program tasarladık"

Zirve kapsamında düzenlenen "Girişim Sermayesi Yeşil Teknoloji Yatırım Fonları" başlıklı panelde konuşan TÜBİTAK Girişim Sermayesi Fonları Koordinatörü Elif Koşok, ekosistemdeki yatırım desteklerinin arttığını ifade ederek, şu görüşleri kaydetti:

"2018'de erken aşama girişimlerin yatırım ihtiyaçlarının piyasada çok da karşılanamadığını gördük. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir işbirliği protokolü imzaladık. Tech-Invest TR adında yeni bir program tasarladık. Bu programda 5 fon seçtik ve bu fonlara Hazine ve Maliye Bakanlığı toplamda 750 milyon liralık yatırım yaptı. Bu fonlar hem ulusal hem uluslararası piyasada TÜBİTAK'ın katkısının 184 katı kadar kaynağı Türkiye'ye getirdi. 5 milyar liralık bir fon büyüklüğünden bahsediyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'deki erken aşama girişimi için yatırım olarak kullanılacak."

"Letven Capital olarak bir değer yaratmayı amaçlıyoruz"

Paneldeki konuşmasında yeşil ve dijital teknolojilere doğru yatırımlar yapılmasının büyük önem taşıdığının altını çizen Letven Capital Genel Müdürü ve GPAS İstanbul Yürütme Kurulu Başkanı Kamil Kılıç da Girişim Sermayesi Fonu olmanın ötesinde belirli kriterlerdeki yatırımcıları, sanayicileri, finansı ve startupları aynı anda, aynı platformda optimize etmeye çalışan bir matematiksel modelleme yaptıklarını dile getirdi.

Kılıç, "Letven Capital olarak bir değer yaratmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda yeşil dönüşüm için AR-GE veya inovasyon yapan startupların ve değer zincirinde ihtiyacı olan yeşil teknolojilere yatırım yapan kurumsal girişim sermayesi fonlarının ve portföy şirketlerinin yatırım stratejilerini sağlam bir şekilde kurmaları gerekiyor." dedi.

Letven Capital öncülüğünde kurulan Yeşil Enerji Platformu GEP Türkiye ile yeşil ekonomiye çözüm platformu sunacaklarını vurgulayan Kılıç, GEP Türkiye ile yatırımcıların, sanayi şirketlerinin, girişimcilerin ve araştırmacıların sürdürülebilir bir gelecek inşa etmede aktif bir rol alabilecekleri platform sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Kılıç, "Yeşil ekonominin katalizörü olma vizyonuyla işbirliği köprüsünü kuracak ve yeşil dönüşümde çözüm ortaklığımızı büyüteceğiz." diye konuştu.

"Daha fazla sayıda GPAS İstanbul benzeri zirvelere ihtiyacımız var"

GPAS İstanbul'a katılan teknoloji girişimciliği ve yatırımcı topluluğu Tech Tour'un Uluslararası Gı·rı·şı·m Kulübü Başkanı Remy de Tonnac da "Yeşil Ekonomide Avrupa'nın En Geniş Ağı" başlıklı panelde konuştu.

Tonnac finansman ve işbirliği çerçevesine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Girişimciler arasında ortak bir özellik vardır, gayret etmek. Girişimci ne olursa olsun 'Ben bunu yapacağım ve başarılı olacağım.' diyendir. Yeşil girişimcinin ise bir amacı vardır. Hiçbir şey amacını gerçekleştirmek için gayret gösteren bir insandan daha güçlü değildir. Daha fazla sayıda GPAS İstanbul benzeri zirvelere ihtiyacımız var. Bu sayede inovasyonu teşvik edebilir ve girişimciliği güçlendirebiliriz."

Zirve, panel ve oturumların ardından sona erdi.