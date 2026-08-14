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YHT Biletlerine Zam Gündemde

YHT Biletlerine Zam Gündemde
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TCDD, YHT ve tren biletlerine %8,5-9 oranında zam planlıyor. Fiyatlar 1000 TL'yi aşabilir.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren biletlerine zam yapılması gündeme geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin, zam için üç farklı oran üzerinde bir çalışma yaptığı, bu konuda karar mercileriyle görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. Bu aşamada zam için öne çıkan oranın yüzde 8,5-9 olduğu bildirildi.

Ankara'da, bir süredir kamunun sunduğu bazı mal ve hizmetlere yönelik zam hazırlığı yapılıyor. Bu kapsamda ulaştırma ve taşımacılık hizmetleriyle ilgili de bir süredir çalışmalar devam ediyor.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin, başta YHT olmak üzere ana hat ve bölgesel tren biletlerine zam için üç farklı seçeneği içeren zam çalışması yaptığı, bu konuda gerek Ulaştırma, gerekse de Hazine ve Maliye bakanlıkları ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Kaynaklar, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine, bu aşamada zam için öne çıkan oranın yüzde 8,5-9 olduğunu söyledi. Kaynaklar, 15 Ocak'ta YHT, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldığını hatırlatarak, "Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı, 780 TL'den 930 TL'ye yükseldi. O tarihten bu yana herhangi bir fiyat hareketi söz konusu olmadı" dedi.

Olası bir zamda, yıl  sonu enflasyon hedefinin ve tahmininin göz önünde bulundurulacağı vurgulandı.

ANKARA-İSTANBUL ARASI 1000 TL'Yİ AŞACAK

Zam oranı ve zammın uygulamaya gireceği tarih henüz kesinleşmedi. Buna karşılık yüzde 8,5 dolayında bir artış gündeme gelirse, Ankara-İstanbul arası bilet fiyatı 1000 TL'yi aşacak.

Kaynaklar, "yüksek hızlı trenin devreye girdiği dönemde bilet fiyatları için uçaktan ucuz, otobüsten pahalı bir model öngördüklerini" belirterek, "devletin YHT dahil demiryolu taşımacılığında desteğinin sürdüğünü, demiryolu ile seyahatin hem konfor hem fiyat açısından diğer ulaşım türlerine göre avantajını sürdürdüğünü" savundu.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Ulaşım, Tcdd, Zam, Yht, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YHT Biletlerine Zam Gündemde - Son Dakika

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