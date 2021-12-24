Yılbaşı öncesi yurt dışına 15 bin adet hindi gönderdi

ELAZIĞ Elazığ'da hindi ve tavuk yetiştiriciliği yapan Mehmet Doğruel, çoğunluğu Ortadoğu olmak üzere birçok ülkeye yaklaşık 15 bin adet hindi gönderdi. Doğruel, yılbaşının yaklaşması ile birlikte talepte patlamanın yaşandığı hindi siparişi almamaya başladı.

Elazığ'da uzun yıllardır tavuk ve hindi yetiştiriciliği yapan Mehmet Doğruel, yılbaşı öncesi sipariş patlaması yaşadı. Bir yıl boyunca yetiştirdiği 15 bin hindiyi 15 gün içinde satan Doğruel, elinde ürün kalmaması nedeni ile siparişleri sonlandırdı. Başta Azerbaycan, Nahçivan ve Gürcistan olmak üzere İran, Suriye, Irak gibi birçok Ortadoğu ülkesine hindi gönderen Doğruel, son günlerde talebin daha çok arttığını ancak satacak hindilerinin kalmadığını söyledi. Mehmet Doğruel, "Elazığ'da hindi ve tavuk yetiştiriciliği yapıyoruz. Kendi damızlık hindilerimiz var, yumurtalarımızın kuluçkahanelerimizden çıkarıp kümeslerimizde yetiştiriyoruz. Hindileri 45 günlük ve 2 aylık süreçlerde yetiştirip sonra satışını yapıyoruz. Hindileri hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderiyoruz. Çoğunlukla gönderdiğimiz yerler Nahcivan, Gürcistan, Azerbaycan, Irak, Suriye gibi ülkeler. İç piyasada da ciddi bir pazarımız var. Müşterilerimize 45 günlük ve 2 aylık yaptığımız hindilerin satışını yapıyoruz. Şubat ayından sonra haftalık 15 bin üretim kapasitesi ile üretim yapıyoruz. Tabi bunların tamamı yılbaşına yetiştiriliyor. Şuana kadar 2 bin 500 veya 3 bin kadar bu yakın zaman da Nahcivan'a, Gürcistan'a 5 bin, Irak'a 2 bin tane iç piyasaya da 5 bin tane hindi satışımız var. 10-15 bin arasında bir satışımız oldu. Yılbaşının yaklaşmasıyla talep vardı daha da arttı şuan da sıkıntı çekiyoruz hindi konusunda, hindi bulamıyoruz. Çünkü talep var hindi yok. Fiyatlarımız kesilmiş temizlenmiş olarak kilosunu 50 liradan satıyoruz. Bir dişi ortalama 5 ile 7 kilo geliyor canlı olarak. Erkek 10 ile 12 kilo geliyor. Dişi erkek talebi farklı erkeğin eti biraz daha sert dişinin eti biraz daha yumuşak olur. Yani ortalama bir dişi ortalama 250 lira, erkek hindi ise 400 ile 450 liradan satılıyor. 15 bin kadar hindi satışı yaptık" dedi.