Yılda 4 milyon haneye nefes aldıracak! Erdoğan'ın açıkladığı Aile destek programına başvurular bugün başlıyor - Son Dakika
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Yılda 4 milyon haneye nefes aldıracak! Erdoğan'ın açıkladığı Aile destek programına başvurular bugün başlıyor

27.06.2022 14:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan 15 milyar liralık "Türkiye Aile Destek Programı" başvuruları bugün başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular sonucunda yılda yaklaşık 4 milyon hanenin bu destek programından yararlanacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV'de sosyal yardımlardan, yaşlı ve engellilere evde bakım desteğine birçok soruya cevap verdi. Bunlardan biri de 'Aile Desteği Programı'ydı.

"12 AY BOYUNCA SÜRELİ VE DÜZENLİ YAPMIŞ OLACAĞIZ"

NTV yayınında Aile destek programına ilişkin bilgiler veren Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün (27 Haziran 2022 Pazartesi günü) başlıyor. Başvuruların e-devlet üzerinden yapılacağını açıklayan Bakan Yanık, e-devlet uygulamasını kullanmayanların sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına, onu da bilmemeleri halinde Bakanlığın herhangi bir kurumuna veya kuruluşuna gittiklerinde nereye, nasıl başvuru yapmaları gerektiği konusunda yönlendirileceklerini kaydetti.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" açıklamalarıyla duyuru yapmıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Derya Yanık, E-Devlet, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

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