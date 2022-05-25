TÃ¼rkiye'de yÄ±llÄ±k ortalama yeni konut talebi 800 bin adede yaklaÅŸÄ±rken, son yÄ±llarda arz sayÄ±sÄ± 550 binlerde seyrediyor.

Konuta talebi artÄ±ran en Ã¶nemli nedenler arasÄ±nda evlilikler, boÅŸanmalar, Ã¶ÄŸrencilerin Ã¼niversite kazanarak eÄŸitim iÃ§in baÅŸka bir kente gitmesi, iÅŸ arayanlarÄ±n iÅŸe girmesi, kiracÄ±larÄ±n daire almasÄ± ve artan nÃ¼fus gibi hususlar yer alÄ±yor.

Ãœlke genelinde yÄ±llÄ±k evlilik sayÄ±sÄ± ortalama 550 bin olarak gerÃ§ekleÅŸirken, son yÄ±llarda boÅŸanan Ã§ift sayÄ±sÄ±nÄ±n ortalamasÄ± ise 150 bini buluyor.

Her yÄ±l Ã¼niversite kazanarak baÅŸka kente gÃ¶Ã§ eden Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n 300 bin civarÄ±nda olduÄŸu tahmin edilirken, yeni mezun olan veya iÅŸ bulan genÃ§lerin sayÄ±sÄ± da artÄ±yor.

TÃ¼rkiye genelinde son yÄ±llarda ev sahipliÄŸi oranÄ± azalsa da birikim yaparak ikamet veya yatÄ±rÄ±m amaÃ§lÄ± konut alÄ±mÄ± talebi de sÃ¼rÃ¼yor.

Son 5 yÄ±lda TÃ¼rkiye'de el deÄŸiÅŸtiren konut sayÄ±sÄ± 7 milyon 125 bini bulurken, ev sahipliÄŸi oranÄ±nda yaÅŸanan gerileme bu alandaki ihtiyacÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

Ãœretim 550 bin adetlerde seyrediyor

SektÃ¶r temsilcilerine gÃ¶re, sÃ¶z konusu talepler nedeniyle yÄ±llÄ±k yeni konut ihtiyacÄ± 800 bin adede yaklaÅŸÄ±rken, son yÄ±llarda Ã¼retimin azalmasÄ± nedeniyle konuta eriÅŸimde problemler yaÅŸanÄ±yor.

Ãœretimin azalmasÄ±nÄ±n nedenleri arasÄ±nda "maliyetlerin artmasÄ±, arsa fiyatlarÄ±ndaki yÃ¼kseliÅŸ ve arzÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, ekonomideki dalgalanmalar" gibi sorunlar bulunuyor.

2019'da dip yapan ruhsat izin adedi toparlanmaya baÅŸlasa da Ã¼retim halen istenilen seviyeye ulaÅŸamadÄ± ve yÄ±llÄ±k 550 bin adetlerde seyrediyor.

"Son 3 yÄ±lda yeni konut ruhsat izni 1,58 milyon adet"

Ä°stanbul Ä°nÅŸaatÃ§Ä±lar DerneÄŸi (Ä°NDER) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Nazmi DurbakayÄ±m, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yÄ±llÄ±k konut ihtiyacÄ±nÄ±n 800 bin adede yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, son dÃ¶nemde Ã¼retimde sorunlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Her ne kadar 2019'dan Ã¶nce yeni konut ruhsatÄ± iÃ§in yapÄ±lan izin baÅŸvurularÄ± yÃ¼ksek olsa da son 3 yÄ±ldÄ±r bu alanda ciddi gerileme yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran DurbakayÄ±m, "2019'da 319 bin adetle dip yapan konut ruhsat baÅŸvurusu, 2020'de 55 bin adet, 2021'de 710 bin adede yÃ¼kseldi. Son 3 yÄ±lda yapÄ± izni alÄ±nan daire sayÄ±sÄ± 1,58 milyon adet olarak gerÃ§ekleÅŸirken, ihtiyaÃ§ duyulan Ã¼retim adedi 2,4 milyondu. Arz talebin epey gerisinde kaldÄ±." diye konuÅŸtu.

"Destek paketi arzÄ±n artmasÄ± iÃ§in bir kÄ±vÄ±lcÄ±m olacak"

Nazmi DurbakayÄ±m, yÃ¼zde 40'Ä± tamamlanmÄ±ÅŸ ve yÃ¼zde 50'si satÄ±lmamÄ±ÅŸ projeler iÃ§in ayrÄ±lan 20 milyar liralÄ±k desteÄŸin, konut arzÄ±nÄ±n artmasÄ± noktasÄ±nda "ilk kÄ±vÄ±lcÄ±m" olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AÃ§Ä±klanan alternatifli destek paketleriyle konut ihtiyacÄ± olanlarÄ±n faiz yÃ¼kÃ¼nÃ¼n azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DurbakayÄ±m, paketlerin, maliyetlerden dolayÄ± deÄŸer artÄ±ÅŸÄ± yaÅŸayan konut fiyatlarÄ±na eriÅŸimi kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

DurbakayÄ±m, "AynÄ± zamanda baÅŸta dÃ¶viz ve altÄ±n olmak Ã¼zere makroekonomi Ã¼zerinde baskÄ± yaratan stabil yatÄ±rÄ±mlarÄ±n reel ekonomiye kazandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± da Ã¶nemli bir hamle olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.

"Merkezi yerlerde arsa arzÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor"

Ege YapÄ± YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ä°nanÃ§ KabadayÄ± da Kovid-19 nedeniyle Ã¼rÃ¼n tedarik zincirinin kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, emtia fiyatlarÄ±nda ve inÅŸaat maliyetlerinde artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle konut arzÄ±nÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Talebin yÃ¼ksek olmasÄ± ve bu sebeple konut fiyatlarÄ±nÄ±n artmasÄ± sonucu Ã¼retimin satÄ±ÅŸÄ±n gerisinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KabadayÄ±, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ãœretimin artmasÄ± iÃ§in gayrimenkul geliÅŸtiricilerinin maliyet yÃ¼klerini azaltan teÅŸviklerin artmasÄ±, konut alÄ±cÄ±larÄ±na da harÃ§larda ve kredi faizlerinde teÅŸvikler verilmesi deÄŸerli adÄ±m olacaktÄ±r. AyrÄ±ca, bizim en bÃ¼yÃ¼k sorunumuz uygun fiyatlÄ± arsa bulmak. Merkezi yerlerde arsa stoku yok denecek kadar az. Bu nedenle arsa arzÄ±nÄ±n da artÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor."

KabadayÄ±, aÃ§Ä±klanan yeni paketlerin konut Ã¼retimi iÃ§in ciddi bir teÅŸvik oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "SalgÄ±n dÃ¶neminde Ã¼retimin yavaÅŸlamasÄ± sebebiyle arz-talep arasÄ±nda dengesizlik oluÅŸmuÅŸtu. Bu dengesizliÄŸi bir an Ã¶nce stabil hale getirmek iÃ§in atÄ±lan bu tÃ¼r adÄ±mlarla arz, hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde artacaktÄ±r. AyrÄ±ca, yeni baÅŸlanacak projelerin de uygun maliyetli kredilerle teÅŸvik edilmesi yeni konut Ã¼retimini arttÄ±racaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

"Artan maliyetler ve ekonomik dalgalanmalar Ã¼retimi dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼"

Ã–zyurtlar Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Tamer Ã–zyurt ise son yÄ±llarda Kovid-19, global ekonomik dalgalanmalar ve artan maliyetler nedeniyle istenilen seviyede konut Ã¼retimi yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bunlara dÃ¶vizdeki artÄ±ÅŸÄ±n eklenmesiyle inÅŸaat maliyetlerinin ciddi oranda yÃ¼kseldiÄŸini aktaran Ã–zyurt, bu durumun konut Ã¼retiminin azalmasÄ±na ve piyasanÄ±n daralmasÄ±na neden olduÄŸunu kaydetti.

Ã–zyurt, TÃ¼rkiye'de her yÄ±l 800 bine yakÄ±n yeni konut Ã¼retimine ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu ancak Ã¼retimin 550 binlerde seyrettiÄŸini ifade ederek, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Arz, talebe yetiÅŸemeyince konut almanÄ±n maliyeti de yÃ¼kseldi. BÃ¶yle olunca enflasyondan korunmak isteyen ama konut alma gÃ¼cÃ¼ olmayanlarÄ±n nispeten daha hesaplÄ± olan arsaya yatÄ±rÄ±m yapmasÄ±yla arsa fiyatlarÄ± da artÄ±ÅŸa geÃ§ti. Ã–yle ki; arsa yatÄ±rÄ±mlarÄ± her geÃ§en gÃ¼n kurumsal hale gelmeye baÅŸladÄ±. ArtÄ±k bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketler, doÄŸru lokasyonda bulduklarÄ± arsalarÄ± satÄ±ÅŸa sunuyor. Piyasada arsa bulunamÄ±yor, imarlÄ± yer kalmadÄ±. Yeni arsa Ã¼retilemediÄŸi iÃ§in de fiyatlar yukarÄ± doÄŸru ivmelenmeye devam ediyor. Arsa Ã¼retimi yapÄ±lmalÄ±, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mle inÅŸaat alanlarÄ± aÃ§Ä±lmalÄ±."

"Arsa sahipleri oranlardan vazgeÃ§miyor"

BahaÅŸ Holding Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) AbdÃ¼ssamet BahadÄ±r, son yÄ±llarda artan konut fiyatlarÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± arsaya yÃ¶nlendirdiÄŸini belirterek, ilginin hala devam ettiÄŸini, ekonomik dalgalanma sÃ¼recinde de konuta gÃ¶re daha ucuz olan arsalara yatÄ±rÄ±m yapma isteÄŸinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Arsa sahiplerinin kat karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± veya hasÄ±lat paylaÅŸÄ±mÄ± oranlarÄ±ndan taviz vermediÄŸinden mÃ¼teahhitlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ±n kendi arsasÄ±nÄ± almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran BahadÄ±r, "Arsa bulma sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ ise Ã¶zellikle Ä°stanbul ve Ã§evresinde tersine gÃ¶Ã§Ã¼ teÅŸvik etmek ve arsa Ã¼retimi iÃ§in dÃ¼zenlemeler yapmaktan geÃ§iyor. Gerekli tedbirler alÄ±nmamasÄ± halinde bu sorunun kÄ±sa sÃ¼rede aÅŸÄ±lmasÄ± pek mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Ä°stanbul'da arsa bulmak neredeyse imkansÄ±z hale geldi"

Boss4 Gayrimenkul YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± AbdÃ¼lkadir AkkuÅŸ da artÄ±k Ä°stanbul'da arsa bulmanÄ±n neredeyse imkansÄ±z hale geldiÄŸini, yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n uygun fiyatlÄ± arsa iÃ§in megakentin dÄ±ÅŸÄ±na gitmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

AkkuÅŸ, "Arz talep dengesizliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden artan konut fiyatlarÄ± nedeniyle gayrimenkul yatÄ±rÄ±mcÄ±sÄ± da arsaya doÄŸru yÃ¶nelmeyi tercih ediyor. Ancak artÄ±k arsa da kalmadÄ±. Bu konuyla ilgili ciddi ÅŸikayetler var. En kÄ±sa sÃ¼rede Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¼retilmesini umuyoruz. Bu sorunun baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ aÅŸÄ±lmasÄ± pek de mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor." ifadelerini kullandÄ±.