YK Enerji, Muğla'da doğaya geri kazandırma projesinin ilk fazını tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

YK Enerji, Muğla'da doğaya geri kazandırma projesinin ilk fazını tamamladı

YK Enerji, Muğla\'da doğaya geri kazandırma projesinin ilk fazını tamamladı

Yeniköy Kemerköy Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji), Muğla'nın Milas ilçesinde başlattığı doğaya geri kazandırma projesinin ilk fazını tamamladı. Toplamda 576 hektarlık sahanın 65 hektarlık bölümünde ağaçlandırma ve bitkilendirme süreci sona erdi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) tarafından yapılan izleme süreci sonucunda, doğaya geri kazandırma çalışmalarının planlanan şekilde hayata geçirildiği ve eksikliklerin giderildiği belirtildi. YK Enerji, projenin ikinci fazı olan 511 hektarlık alanda çalışmalara devam edecek.

10.06.2024 14:18
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Yeniköy Kemerköy Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (YK Enerji) Muğla'nın Milas ilçesinde geçen yıl kasımda başlattığı Hüsamlar maden sahasının doğaya geri kazandırma projesinin ilk fazını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplamda 576 hektarlık sahanın 65 hektarlık bölümünde ağaçlandırma ve bitkilendirme süreci sona erdi. Toprakla buluşan yaklaşık 150 bin fidanın ve bitkinin bakımı devam ediyor.

Rehabilitasyonu paydaşlar adına izleme sürecini üstlenen Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD), süreçle ilgili hazırladığı final raporunu tamamlayarak kamuoyu ile paylaştı.

TTKD'nin raporunda doğaya geri kazandırma çalışmalarının planlanan şekilde hayata geçirildiği, süreç içinde yapılan incelemelerde saptanan eksikliklerin giderildiği belirtildi.

YK Enerji, Türkiye'nin en büyük rehabilitasyon çalışmalarından birini hayata geçirmek için 2023'te TTKD ile "Doğaya Geri Kazandırma Projesi İzleme Protokolü" imzalamıştı. Bu protokol çerçevesinde TTKD, madencilik faaliyetlerinin tamamlandığı 576 hektarlık maden sahasının ağaçlandırılması ve bölge ekosistemine kazandırılma sürecinin ilk etabı olan 65 hektarlık pilot uygulamayı izledi ve raporladı. Bu süreçte TTKD Bilim Kurulu'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu liderliğinde yüksek orman mühendislerinden oluşan heyet saha ziyaretleri yaparak çalışmaları yerinde inceledi.

Pilot uygulama olan 65 hektarlık alanda dikim işlemlerinin sona ermesinin ardından hazırlanan final raporunda görüşlerine yer verilen TTKD Genel Başkanı Ali Rıza Koç, şirketin kendilerine ulaşarak doğaya geri kazandırma çalışmalarını konunun uzmanlarıyla planlamak istemelerini değerli bulduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Doğaya geri kazandırma çalışmaları, Türkiye'de belki de en önemli açmazlardan biri. Toplumda kolaylıkla göz ardı edilebileceğine dair yüksek bir algı var. Bu algıyı ancak bu iş birlikleri ile kırabiliriz. Pilot uygulamanın yapıldığı bu alanda sahadaki tespitler ve uygulama sırasındaki gelişmelere yönelik olarak sürekli aksiyonlar alındı ve çalışmanın nasıl daha başarılı olacağının yolları arandı."

Kiziroğlu'nun liderliğinde yüksek orman mühendislerinden oluşan heyetin sahada incelemelerde bulunarak kamuoyu ile iki rapor paylaştığını aktaran Koç, "Bu raporları derneğimizin internet sitesinde herkese açık bir platformda yayınladık. Bu yıl kasımda başlayacak 511 hektarlık büyük alan için bir ön çalışma gerçekleşmiş oldu. Oldukça başarılı bir çalışma süreci geçirdik, bundan sonraki etaplarda da YK Enerji'ye destek vermeyi umuyoruz. Hepimizin tüm çabası, ülkemizin değerlerini korumak ve değerlendirmek." değerlendirmesinde bulundu.

YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir de, Türkiye için örnek olacak doğaya geri kazandırma projelerinin pilot uygulaması olan ilk etabını başarıyla tanımladıklarını vurgulayarak, "Bu durumun paydaşlar adına süreci izleyen TTKD tarafından da tespit edilmiş olması bizler için gurur kaynağı. TTKD ekipleri, planlamadan uygulamaya tüm süreçlerde bize önemli destek sağladı. Saha incelemelerinde saptadıkları eksiklikleri ve önerilerini paylaştılar. Biz de bu değerli bilgiler ışığında gerekli düzenlemeleri yaparak süreci tamamladık. Yılın son döneminde yine kasımda başlayacak dikim faaliyetlerine Hüsamlar maden ocağının devamı olan 511 hektarda devam edip toplamda 576 hektarlık eski maden sahasını doğaya geri kazandırma çalışmalarımızı tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi YK Enerji, Muğla'da doğaya geri kazandırma projesinin ilk fazını tamamladı - Son Dakika

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