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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı - Son Dakika
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Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle birçok kesimde trafik düzenlemeleri yapılmıştır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri ve yavaş gitmeleri önemlidir.

Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olunmalı
17.01.2024 - 08:35,
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Çeşme Otoyolu'nun Çeşme istikameti 3-6. kilometrelerinde (Seferihisar- Urla kavşakları) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Narlı- Gaziantep Batı kavşakları 7-8. kilometrelerinde Gaziantep Batı Alın Gişesi yapım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapıldı, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleşiyor.

İzmit- Sakarya yolunun 3-5. kilometrelerinde Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Konya- Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Alaca- Zile yolunun 5-12. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Tokat- Niksar yolunun 30-32. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Sivas-Zara yolunun 1-3. kilometrelerinde Numune Hastanesi Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Erzincan ve Ankara istikameti servis yollarından devam ediyor.

Elazığ- Malatya yolunun 26-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 3-5. kilometrelerinde hemzemin geçit yapımı çalışması nedeniyle Vakfıkebir-Beşikdüzü yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) devam ediyor.

Kaynak: AA
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