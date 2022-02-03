Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan: "LGT Lojistik ile ticari ilişkilerimiz 15 yıldır sağlıklı bir şekilde devam etmektedir"

Karayolu ve Intermodal olarak kimyasal ve tehlikeli madde taşımacılığı yapan LGT Lojistik, ilk yeni Renault Trucks T serisi araçlarını teslim aldı.

Koçaslanlar Otomotiv ile 15 yıldır sağlıklı ticari ilişkileri devam eden LGT Lojistik, 7 adet Renault Trucks'ın yeni T serisi çekicileri ile gelişen iş hacmine hizmet vermek üzere filosunu güçlendiriyor. LGT, yedi adet Renault Trucks T460 çekicilerin alımı ile yeni araç modelinin sunduğu avantajları tercih etti. Koçaslanlar Otomotiv Orhanlı tesisinde yapılan teslimat töreninde LGT Lojistik Genel Müdürü Selçuk Arslan ve Lojistik Müdürü Kaan Ömeroğlu katılırken, Renault Trucks Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Renault Trucks Bölge Müdürü Tolga Aykaç, Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ve Genel Müdürü Mesut Süzer de bulundu.

LGT Lojistik, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Belçika, Romanya, Macaristan, Hollanda, Fransa başta olmak üzere Ortadoğu ve tüm Avrupa ülkelerine taşımacılık faaliyetlerine devam ettiğini ifade eden Arslan, "Pandemi döneminde tehlikeli madde ve kimyasal taşımacılığında yaklaşık yüzde 50 iş hacmi artışı yaşadık. 2022'de de bu ivmenin artarak devam etmesini bekliyoruz. Sağlık sektöründe oksijen ve narkoz tüketimi artışı, dezenfektan ve benzeri malzemelerin artan kullanımı ile Türkiye'deki üretici ve ihracatçılar daha da güçlendi. Bu doğrultuda bizlere düşen görevde de artış yaşandığı için gelişen iş hacmi nedeniyle araç parkımızı da güçlendiriyoruz. Halihazırda kullandığımız ve memnun olduğumuz Renault Trucks'ı yeni araç modellerini sunması, araç bulunabilirliği ve sunduğu finansal hizmetler ile bu alımımızda yine tercih ettik" şeklinde açıkladı.

2015 yılında teslim aldıkları T serisi araçları halen kullandıklarına değinen Selçuk Arslan, "Şu anda filomuzda km'leri 300 bin ile 600 bin arasında olan Renault Trucks çekicilerimizi, düzenli servis hizmetleri ve bakımları sayesinde ilk günkü performansında kullanıyoruz. Diğer marka araçlarımızla kıyasladığımızda ortalama 2 puanlık yakıt tasarrufu gözlemliyoruz. Bu da yeni araç alımlarımızdaki karar süreçlerimizde yine Renault Trucks'ı tercih etmemizde etken oluyor" diye konuştu.

Koçaslanlar Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ise; "LGT Lojistik'in filosunun yüzde 50'si Renault Trucks çekicilerden oluşuyor. Yaklaşık 15 yıldır hem satış hem de satış sonrasında tüm hizmetlerimiz ile iş birliğimizi sürdürüyoruz. Araçlarının optimum verimlilikte yollarına devam edebilmesi için her zaman destek veriyoruz" dedi. - BURSA