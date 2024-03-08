Yozgat\'ın Çayıralan ilçesinde kadın kooperatifi iş imkanı sağlıyor

Ekonomi

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde 3 yıl önce kurulan kadın kooperatifi, onlarca kadına iş imkanı sağlıyor.

Çayıralan Belediyesinin desteğiyle 2021'de kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi (ÇEKOOP), kiraladıkları tarla ve bahçelerde domates, biber, nohut, yeşil mercimek yetiştiriyor.

Yöre kadınlarının ürünlerini de satın alan kooperatif üyeleri, bunları işleyerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyor.

Yaz aylarında turşu, salça, marmelat, elma ve alıç sirkesi, pekmez, erişte, mantı, bulgur gibi ürünler yapan, domates, biber, nohut ve yeşil mercimek yetiştiren kadınlar, kış mevsiminde de tandırda gözleme ve bazlama yaparak üretmeye devam ediyor.

Kış aylarında 15-20, yaz aylarında yaklaşık 50 kişiye iş imkanı sağlayan ÇEKOOP, ürün temin ettiği kadınlarla onlarca kişiye ekonomik katkı sunuyor.

Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Gülten Bulut, AA muhabirine, ilk açıldıklarında 6 olan ürün çeşidini 59'a çıkardıklarını söyledi.

Bölgedeki kadınlara iş imkanı sunduklarını aktaran Bulut, "Kooperatifimizde çalışan kadın sayısı kış aylarında 15-20 ama yaz aylarında 50 kişiyi buluyor. Ürün temin ettiğimiz kişilerle kooperatifimizden 100-150 kişi faydalanıyor." dedi.

Bulut, ürün yelpazesini devamlı genişlettiklerini belirterek, "Kuşburnu marmelatı, kayısı, vişne, çilek reçeli, sirke çeşitleri, alıç ve elma sirkesi, hamur işleri, erişte, mantı, kırpma çorbalık üretiyoruz. Domates, biber üretiyoruz, pezik turşusu yapıyoruz. Kargoyla Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. E-ticarette de gönderim sağlıyoruz. Ankara Halk Ekmek ile Sakarya, Kırıkkale ve Kayseri'de anlaşmalı kooperatif ve marketlerimiz var, onlara gönderiyoruz. Geçen yıl Almanya'ya 20 ton ürün gönderdik." diye konuştu.

Kooperatifle kadınlara iş imkanı sunulduğunu dile getiren Bulut, "Çalışan kadınlarımız para kazandığı gibi yöre halkının kazançları oluyor. Doğadan kuşburnu, alıç toplayan, evinin bahçesinde pezik, domates, biber yetiştirip getirenlerin ürünlerini satın alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Muhannete muhtaç olmuyoruz"

Kooperatifte çalışan kadınlardan Yıldız Akdağ da arkadaşlarıyla bir arada olduklarını ve sosyalleştiklerini belirterek, "Ev ekonomimize katkı sağlıyoruz. Burası çok güzel iş kapısı oldu." dedi.

Kooperatifin açılışından itibaren çalışmaya başlayan 70 yaşındaki Fatma Beyaz ise şunları kaydetti:

"Burası bize bir iş kapısı oldu. Çok şükür evimize ekmeğimizi götürüyoruz. Muhannete muhtaç olmuyor, kendimiz kazanıp, kendimiz harcıyoruz. Burada hep kadınlar çalışıyor. Yazın yaz işini, kışın da kış işini yapıyoruz. Çok memnunuz, evde oturmak yerine burada çalışıyoruz. En güzeli de burada sohbet edip, stres atıyoruz."

Fatma Varol ise iş imkanları kısıtlı küçük bir ilçe olan Çayıralan'da kooperatifin kadınlar için büyük şans olduğunu dile getirdi.