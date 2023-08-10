Yozgat'ta Mantar Üretimi: İki Ayda 5-6 Ton Üretim

İki ayda 5-6 ton üretiyor, taleplere yetişemiyor

YOZGAT - Yozgat'ta kendi imkanlarıyla kurduğu 112 metrekarelik alanda eşi ve çocuklarıyla mantar yetiştiriciliğe başlayan Hasan Taşçı, iki aylık sürede 5-6 ton üretim gerçekleştiriyor.

Yozgat'ta uzun yıllar ekmek fırınında çalışan Hasan Taşçı, bir yıl önce kendi imkanlarıyla 112 metrekare alanda mantar üretim tesisi kurdu. Sarıhacılı Mahallesinde kurduğu üretim tesisinde eşi ve çocuklarıyla kültür mantarı yetiştirmeye başlayan Taşçı, iki aylık bir sürede 5-6 ton mantar üretmeye başladı. Ürettiği mantarları yıl boyu Yozgat'taki market, pazarcı ve manavlara satan Taşçı, mantarın toptan kilosunu 50 ila 60 liradan satıyor. İç piyasanın taleplerini karşılayan Taşçı, ürettiği mantarları şehir dışına da pazarlamak için üretim alanlarını genişletmeyi düşünüyor.

Toptan kilogramı 50-60 liradan satılıyor

İki ayda 5-6 ton mantar ürettiğini söyleyen Taşçı, "Yaklaşık 1 yıldır mantar yetiştiriciliğiyle uğraşıyorum, bu 3. üretimim oldu. Şu ana kadar üretim güzel gidiyor. Burası tek çadır 112 metrekare kullanım alanı var. 2 ay içerisinde yaklaşık 5-6 ton üretim yapıyoruz. Yozgat merkezdeki büyük marketlerin mantar ihtiyacını karşılıyoruz. Şehir dışından Ankara ve çorumdan da talepler var ama taleplere yetişemediğimiz için sadece iç piyasada değerlendiriyoruz. En kısa zamanda çadır sayımızı çoğaltacağız, o azman günlük yaklaşık 500 kilograma kadar üretim yapacağız. Kendi ilimiz dışında şehir dışına da diğer illere de gönderim yapacağız. Şu an toptan 50-60 liraya satışı oluyor. Birinci sınıf kalite olursa 60 liraya kadar toptan verebiliyoruz. Kalitesi biraz düşük olursa kilogramı 45 liraya kadar düşüyor, onun için kaliteli ürün üretmek çok önemli." dedi.

Destek almadan üretim tesisi kurdu

Herhangi bir destek almadan mantar üretim tesisi kurduğunu da belirten Taşçı, "Maliyetler çok yüksek. Kompost, toprak, elektrik, nakliye ve işçiliği de düşünürsek 2 aylık bir süre içinde 200 bin lirayı buluyor. Herhangi bir destek almadan kendi çabamızla yapmış olduğumuz bir tesis burası. Bundan sonraki üretim tesislerini de herhangi bir destek almadan kendimiz yapmayı düşünüyoruz. Mantarın bakımı çok ilgi istiyor kolay bir iş ama sabah akşam sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. Mantar üretim işi güzel, kaliteli üretim yaptığınız zaman para kazandırıyor. İlgi alaka olmazsa yatırmış olduğunuz maliyeti bile karşılayamazsınız." şeklinde konuştu.