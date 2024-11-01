Yuchisoft'tan Sürdürülebilir Dijital Çözümler

Ekonomi

Yuchisoft Bilişim Üst Yöneticisi (CEO) Samet Soylar, tüm çözümlerinde çevresel duyarlılık ve sürdürülebilirliği ön planda tuttuklarını belirterek, "Tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Dijital Ürün Pasaportu ve Print Flow yazılım çözümlerimizle, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmayı ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Yuchisoft, Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) ile birlikte İstanbul'da düzenlediği etkinlikte yerli "Dijital Ürün Pasaportu" ve "PrintFlow" ürünlerini tanıttı.

Ambalaj sanayisinden sektör temsilcilerinin bir araya geldiği etkinlikte, "Ambalaj Sektörünün Geleceği: Sürdürülebilirlik", "Yeşil Dönüşüm Hibe ve Teşvikleri", "Avrupa Birliği Sıfır Emisyon Hedefleri: İhracat Firmalarına Yönelik Kritik Regülasyonlar", "KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm: Rekabetin Geleceği" ve "Yuchisoft Akademi: Geleceğin Profesyonelleri" başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Yuchisoft Bilişim CEO'su Samet Soylar, yeni bir KASAD üyesi olarak gerçekleştirdikleri etkinlikte özellikle basım endüstrisi ve sanayiciler için geliştirdikleri "Dijital Ürün Pasaportu" ve "PrintFlow" ürünlerini tanıtmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Soylar, "Kuruluşumuzdan bu yana, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğunda öncü olmayı hedefleyen bir firmayız. Tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz Dijital Ürün Pasaportu ve Print Flow yazılım çözümlerimizle, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmayı ve sürdürülebilir bir gelecek sağlamayı amaçlıyoruz. Esas amacımız, Türk sanayicilerimizin küresel pazarlara erişimini kolaylaştırmak ve Türkiye'nin dijital dönüşümünde lider konuma gelmesine katkı sağlamak." şeklinde konuştu.

"Çevresel duyarlılık ve sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz"

Uzun süren AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdikleri iki yeni ürünlerinin, özellikle sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi odaklı çözümler sunduğuna dikkati çeken Soylar, şöyle devam etti:

"PrintFlow basım endüstrisinin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu ve talep etmiş olduğu tüm ihtiyaçların tek bir platformda çözümlendirildiği çok güçlü altyapıya sahip bir platform. Tabii ki, bu yazılımı geliştirirken özellikle akademi dünyası, özel sektör ve sanayi işbirliği boyunca edindiğimiz tüm bilgi birikimlerimizi ve tecrübelerimizi bu projelerimize aktarmaya çalıştık. PrintFlow ürünümüzle matbaalarımız dijital dönüşüm konseptiyle iş süreçlerini dönüştürebilmelerini, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak verimliliklerini arttırmayı hedefliyoruz. En önemli yaklaşımımızsa çevresel etkileri azaltıp sürdürülebilir bir basım endüstrisine ön ayak olabilmek."

Soylar, Dijital Ürün Pasaportu yazılımlarının ise özellikle ihracat yapan Türk sanayicilerini geleceğe hazırlamak amacıyla Avrupa Birliği regülasyonlarına uygun şekilde "Dijital Ürün Kimlik Kartı" oluşturma hizmeti sunduğu bilgisini paylaşarak, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğuna katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını aktardı.

Sektörün ihtiyaçlarını analiz edip bu doğrultuda son teknolojik alt yapıya sahip yazılım çözümleri geliştirdiklerini belirten Soylar, "Değişen ekosistemle birlikte sürdürülebilirlik, küreselleşme ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine uyum sağlamak her ülkenin önceliği haline geldi. Biz de tüm çözümlerimizde çevresel duyarlılık ve sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz. Türkiye'de bu konularda öncü firmalardan biri olmaktan gurur duyuyoruz. 'Teknolojiye yön verenler geleceği şekillendirir' bilinci ile kurulduğumuz günden bu yana, küresel standartlarda, yerli ve milli bir yazılım firması olma hedefimize sıkı sıkıya bağlı kalarak çok çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

"Sektörü hep birlikte ileri taşıma fırsatı buluyoruz"

KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran da KASAD'ın her ay düzenli olarak bir tedarikçiyi yeni teknolojilerle birlikte sektör temsilcileriyle buluşturduğunu belirtti.

Duran, "Bugünkü organizasyon da bu amaca hizmet ediyor. Her etkinlikte ortalama 150 ila 200 üyemizle bir araya geliyoruz. Tedarikçilerimiz, yeni teknolojiler ve çözümler hakkında sektörle bilgi paylaşımında bulunuyor. Bu sayede hem sektör olarak gelişmeleri yakından takip ediyor hem de fikir alışverişi yaparak sektörü hep birlikte ileri taşıma fırsatı buluyoruz." dedi.

KASAD'ın, Türkiye'de kendi alanında en etkin ve organize STK'lardan biri olduğuna değinen Duran, bu anlamda güçlü ve organize bir STK olarak sektörlerini ileri taşıma adına her türlü gelişmeyi yakından takip ettiklerini ve önemsediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik kavramları artık herkesin sıkça duyduğu terimler haline geldi. Ancak bu kavramların içini doldurmak çok önemli. Özellikle döngüsel ekonomiyi de bu dönüşümün bir parçası olarak görmek gerekiyor. Örneğin, ambalaj sektörü için döngüsel ekonominin anlamı, ambalaj atığının çöp değil, aslında değerli bir kaynak olduğunu kabul etmektir. Bu alanda karton, ambalaj gibi dönüşüm sürecinde çok avantajlı olan ham maddelere sahibiz. Bu konuda tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve önemsiyoruz."

Gelecekte şirketlerin bu dönüşümü gerçekleştirmesinin kaçınılmaz olacağına vurgukayan Duran, Z kuşağının ve yeni neslin bu konuları çok ciddiye aldığını ve markalardan bu yönde adımlar beklediklerini, dolayısıyla kimsenin dönüşüme kayıtsız kalma ihtimalinin olmadığını vurguladı.

Duran, 14 Kasım'da "KASAD Ormanı" projesini hayata geçirecekleri bilgisini de paylaşarak Pendik'te İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen bir alanda 14 bin fidanla başlatacakları projeyi, üyelerinin katkılarıyla daha da büyütmeyi hedeflediklerini aktardı.

Yerli ve milli ürünler

Yuchisoft Şirketi geliştirdiği "Dijital Ürün Pasaportu" ve "PrintFlow" çözümleriyle Türk sanayicilerinin küresel pazarlara entegrasyonunu kolaylaştırmayı ve Türkiye'nin dijital dönüşümde lider konuma gelmesine destek olmayı hedefliyor.

TÜBİTAK Marmara Teknokent'te uzun yıllar süren AR-GE çalışmalarının ürünü olan PrintFlow ve Dijital Ürün Pasaportu yazılımları, basım sektörünün yanı sıra ihracat yapan sanayiciler için de sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve Avrupa Birliği regülasyonlarına uyum gibi kritik konularda çözümler sunuyor.

Yuchisoft Bilişim, geliştirdiği yazılım çözümleriyle banka, telekomünikasyon, üniversite ve devlet kurumlarının yanı sıra KOBİ'lerin de dijital dönüşüm süreçlerine destek oluyor. Geliştirdiği yazılım çözümleriyle sadece işletmelerin değil, aynı zamanda toplumun ve çevrenin de yararına olan projeler gerçekleştiriyor.