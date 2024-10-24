Yüksek çözünürlüklü haritalama yapabilen "Bayraktar Görüntüleme Paketi" SAHA EXPO'da tanıtıldı

Ekonomi

Yüksel çözünürlüklü haritalama yapabilen "Bayraktar Görüntüleme Paketi" ve sprey olarak sıkıldığı her yüzeyde koruma sağlayan "Flokser Anafarta Ürünü"nün yanı sıra pek çok farklı ürünün SAHA EXPO'da lansmanları gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'ndeki (İFM) SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın 3'üncü gününde de birçok yeni ürünün lansmanı yapıldı.

Anova AR-GE Elektrik Sistemler Direktörlüğü Güç Elektroniği Birim Müdürü Doğan Birdal "Anova 50W İzoleli DC-DC Çevirici"yi tanıttı.

Artar Tekstil Kurucusu Mücahit Artar "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ), TEI, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve NATO İçin Üretilen Tekstil Ürünlerini" lansmanı için geldiği programda, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle ürünün tanıtımını yapmayacağını ifade etti.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına dikkati çeken Artar, "Şirketimizin başarılarını veya işlerini anlatmaktan ziyade ülkemizin felayeti çin bundan önce çalıştığımızdan çok daha fazla çalışacağız. Terörün varmaya çalıştığı, ülkemize vermeye çalıştığı zararı bertaraf etmek için çabamız her zaman sürecek. Bu dönem, kendi başarımızı konuşmaktan ziyade ülkemizin içinde bulunduğu duruma dikkat çekme dönemi. Şehitlerimize rahmet diliyorum, ülkemizin daha böyle bir terör saldırısını yaşamamasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Elsis Elektronik İş Geliştirme ve Satış Danışmanı Saffet Bayka, geliştirdikleri "Dijital Ayarlanabilir Brick Güç Modülleri ve Kontrol Yazılımı"nı tanıtarak yazılıma ilişkin bilgi verdi.

Enderus Teknoloji Proje Yöneticisi İrfan Hasan Alper, "Balistik Test Sistemleri"ni tanıttı.

Endüstri Teknik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Murat Özbek, "Elektrik Motoru, Manyetik Kaplin ve Kuzgun Kurtgözü" ürünlerinin lansmanında, TUSAŞ'a yapılan menfur saldırının üzüntüsü içinde olduklarını belirterek, "Bu dönemde dik durmak gerekiyor, aynı zamanda da işlerimize devam etmek gerekiyor. Ülkemizi daha iyi bir noktaya getirmek için. Ürünlerimizin yazılım ve donanımı bize aittir. Optikleri hariç ürünümüz tamamen yerlidir." diye konuştu.

Görüntüler milli olan yazılımlarla haritaya dönüşüyor"

Baykar Teknoloji Yapay Zeka Yazılım Mühendisi Ali Çamdal, "Bayraktar Görüntüleme Paketi"yle çok geniş alanları kısa sürede haritalayabilen bir sistem geliştirdiklerini söyledi.

Sistemin yaklaşık 4 bin kilometrelik bir alanı (Bu İstanbul büyüklüğünde) arabaları ve insanları görebilecek kadar yüksek çözünürlükle bir gün içinde haritalandırma yaptığını ifade eden Çamdal, "Sonrasında bu haritalar üzerinde ileri yapay zeka teknikleri kullanarak analizler yapıyoruz. Objelerin bulunması, alanların segmente edilmesi ya da kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu daha farklı yapay zeka teknikleri kullanarak analizler ortaya koyuyoruz. Bu sistemlerimiz Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı ile kullanılabilir. Çok yakın zamanda da Bayraktar TB3 ile birlikte kullanılacak. Sistemimiz 14 kameradan oluşuyor. TB2 ve Bayraktar Akıncı'da alt kısma monte edilerek kullanılıyor. Daha sonrasında belirli bir alan üstünde uçarak görüntüler alıyor. Sonrasında görüntüleri kendi geliştirdiğimiz tamamen milli olan yazılımımızla bir harita haline dönüştürüyoruz." dedi.

Çamdal, kamera ile oluşturulan haritalar üzerinde de yapay zeka sistemi kurguladıklarını ve bu sistemle kullanıcıların çok rahat şekilde tehlike unsurlarını veya objeleri bulabileceğini anlattı.

Yapılan haritalandırmaların çözünürlüğünün çok yüksel olduğunu ifade eden Çamdal, "Sistemle şu andaki telefonlarda kullanılan haritaların çok çok yüksek çözünürlüğünü yapıyordunuz. O haritalar klasik uydu görüntülemeyle yapılıyor ve mikser başına 30 santim çözünürlük verebiliyor. Biz burada piksel başına yaklaşık bir santim hatta bazı uçuşlarımızda bir santimin daha da altına çözünürlük verebiliyoruz. İnsanların kar üstündeki ayak izlerini dahi dedekte edebileceğimiz bir olanak sunuyor. Sistemin üretimi 4 yılda tamamlandı. Şu anda da halihazırda birçok kez sahada kullanılmış ve kendini kanıtlamıştır." diye konuştu.

Savunma sanayi alanındaki iş güvenliği ekipmanları yerlileşiyor

Fliqa İş Ekipmanları San. ve Tic. AŞ Satış Müdürü Kaan Kılıçarslan, "Yerli Üretim Ekipmanları"nı tanıttı.

TUSAŞ şehitlerinin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Kılıçarslan, şöyle devam etti:

"Savunma sanayide üretim yaparken kullanılan iş güvenliği ekipmanları ve bant tarafında kullanılan ekipmanların yerli üretim olması önemli. Bizler de yerli üretime destek vermek için yatırımlarımızı fabrikalarımıza yapmaya ve üretimlerimizi de Türkiye'de yapmaya başladık. İlk etapta dağcı tipi baretler ürettik. Onun haricinde kafa korumanın yanında işitme koruması için kulaklı üretimi gerçekleştirdik. Bunun dışında savunma sanayi sektörünün verdiğimiz hizmetlerden bir tanesi bant tarafı. Çift taraflı, tamir, maskeleme ve alüminyum bantları üretiyoruz. Firmaların istekleri doğrultusunda bu bantları üreten bir firmayız."

Flokser Kimya AŞ AR-GE Müdürü Kerim Can Ünlü, "Flokser Anafarta Ürünü"nün su yalıtımı, çatılar, boru izolasyonları gibi birçok alanda sprey olarak kullanıldığını ve koruma sağladığını söyledi.

Ürünün savunma sanayi alanında da kullanılabildiğini bildiren Ünlü, "Savunma sanayide kullanılabilmesi için çalışma yaptık. Patlayıcılara karşı koruma sağlayan bir sistem." dedi.

Koçak Petrol AR-GE ve Teknik Proje Müdürü Ceyhan Çapanoğlu, "Kirpi ve Vuran Projeleri, Tuna İçin Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı ve TCDD İçin Yerli Sentetik Boden Yağı" ürünlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Ayrıca Kolt Mühendislik AŞ. Satış Müdürü Fazlı Çağlayan Dikmen, "Askeri Güç Modülleri ve Güç Kaynakları"nı, Kube Pompa Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ. Genel Müdürü Sefacan Çakmak, "Taşınabilir Yangın Motopompları"nı, Mensan Savunma Havacılık Teknoloji İnş. San. ve Tic. AŞ. Koordinatörü Fikri Atmaca "Mensan Kompakt Konsol, Tımen NTP Analog Saat, Tımen NTP Sayısal Saat"lerini tanıttı.