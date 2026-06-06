Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları’ndan Sıfır Atık Forumu’nda COP31 öncesinde küresel iklim eylemi ortak bildirisi - Son Dakika
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Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları’ndan Sıfır Atık Forumu’nda COP31 öncesinde küresel iklim eylemi ortak bildirisi

Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları’ndan Sıfır Atık Forumu’nda COP31 öncesinde küresel iklim eylemi ortak bildirisi
06.06.2026 14:38
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Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, küresel iklim eyleminin uygulama gündemine yön vermeye devam ediyor. Hazırlanan bildiride, İklim Eylemi Gündemi’nin güçlendirilmesi, uygulamaların hızlandırılması ve kaynak verimliliğini esas alan dönüşüm politikalarının yaygınlaştırılması yönündeki ortak kararlılık teyit edildi.

Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında, küresel iklim yönetiminin en önemli aktörleri İstanbul’da bir araya geldi. Forum çerçevesinde mevcut ve eski Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları tarafından yayımlanan Küresel İklim Eylemi Ortak Bildirisi, iklim hedeflerinin hayata geçirilmesinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarının stratejik rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile COP30 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Dan Ioschpe’nin öncülüğünde hazırlanan bildiride, İklim Eylemi Gündemi’nin güçlendirilmesi, uygulamaların hızlandırılması ve kaynak verimliliğini esas alan dönüşüm politikalarının yaygınlaştırılması yönündeki ortak kararlılık teyit edildi.

Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları’ndan Sıfır Atık Forumu’nda COP31 öncesinde küresel iklim eylemi ortak bildirisi
Emine Erdoğan, Sıfır Atık Forumu 2026'nın açılışında konuşma yaptı.

Emine Erdoğan'ın 2017 yılında başlattığı ve bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık yaklaşımının, iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca bir atık yönetimi modeli değil; aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi ekseninde bütüncül bir dönüşüm vizyonu sunduğu bildiride vurgulandı.

Paris Anlaşması hedeflerinin hayata geçirilmesinde şehirler, işletmeler, yatırımcılar, akademi, sivil toplum ve diğer devlet dışı aktörlerin rolünü güçlendiren İklim Eylemi Gündemi’nin önemine dikkat çekilen bildiride, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecinin uygulama odaklı iklim çözümlerine ivme kazandıracağı ifade edildi.

Bildiri kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığını yürüteceği COP31’in öncelikleri arasında yer alan kaynak verimliliği, enerji güvenliği, yenilenebilir enerji, yerel iklim eylemi ve çok paydaşlı iş birlikleri temelinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarının daha da güçlendirilmesi yönündeki hedefler desteklendi.

Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları’ndan Sıfır Atık Forumu’nda COP31 öncesinde küresel iklim eylemi ortak bildirisi

Küresel İklim Eylemi için Marakeş Ortaklığı çatısı altında adil, kapsayıcı ve dirençli bir iklim geleceğine yönelik ortak iradenin ortaya konduğu bildiride ayrıca, “Sıfır Atık ve Döngüsellik İklim Yüksek Düzey Şampiyonları Çalışma Grubu”nun kurulması benimsendi. Çalışma Grubu’nun; şehirleri, işletmeleri, yatırımcıları ve sivil toplumu harekete geçirerek sıfır atık ve döngüsel ekonomi uygulamalarını uzun vadeli iklim stratejilerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmesi hedefleniyor. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, ortak bildirinin ardından yaptığı değerlendirmede, iklim mücadelesinde artık çözüm üretmekten ziyade mevcut çözümleri daha geniş ölçekte ve daha hızlı şekilde uygulamaya koymanın kritik önem taşıdığını belirtti. Ağırbaş, COP31 sürecinde uygulama odaklı iklim eylemini güçlendirmeye ve bu dönüşümün toplumların günlük yaşamlarında görünür hale gelmesini sağlamaya odaklanacaklarını ifade etti.

COP30 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Dan Ioschpe ise küresel ölçekte iklim taahhütlerinin artmasına rağmen uygulamalar arasında önemli farklılıklar bulunduğuna dikkat çekerek; gıda israfının önlenmesi, metan emisyonlarının azaltılması, döngüsel ekonomi çözümleri, şehir ölçeğinde iklim uygulamaları ile sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin yaygınlaştırılmasının öncelikli alanlar arasında yer aldığını kaydetti.

Sıfır Atık Forumu 2026 kapsamında yayımlanan bu ortak bildiri, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel ölçekte büyüyen Sıfır Atık Hareketi’nin, iklim diplomasisinden uygulamaya uzanan dönüşüm yolculuğunda uluslararası iş birliğini güçlendiren yeni bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Birleşmiş Milletler, Emine Erdoğan, Ekonomi, Güncel, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları’ndan Sıfır Atık Forumu’nda COP31 öncesinde küresel iklim eylemi ortak bildirisi - Son Dakika

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