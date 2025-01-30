Yüksekova OSB Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yüksekova OSB Toplantısı Yapıldı

Yüksekova OSB Toplantısı Yapıldı

Hakkari Valisi Çelik, Yüksekova OSB'nin yapım süreçlerini değerlendirdi.

30.01.2025 14:10
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Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında, Yüksekova Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ile toplantı yapıldı

Hakkari Valiliği toplantı salonunda Vali Ali Çelik başkanlığında; Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, ilgili kurum yönetici ve üyelerinin katılımları ile yapım aşamasına geçilen Yüksekova Organize Sanayi Bölgesinin devam eden süreçlerine yönelik bir toplantı gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıda; ihale süreçleri tamamlanarak yapım aşamasına geçilen Yüksekova Organize Sanayi Bölgesinin altyapı yapım süreçlerinin detayları ile OSB parselleri için arsa talep toplama süreçlerinde izlenecek adımlar, yapılan sunumlar eşliğinde değerlendirildi. Toplantıda mevsim şartları uygun duruma geldiğinde organize sanayi bölgesinin alt yapı çalışmalarının başlatılabileceği belirtildi.

Vali Çelik; katılımcılara toplantıya katkıları için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yüksekova OSB Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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