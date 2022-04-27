Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep - Son Dakika
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Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep

27.04.2022 00:58
Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep

Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan giyim kursunda çalışan kadınların diktiği elbiseler, İran ve Irak'tan büyük talep görüyor.

Hakkari'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan giyim kursunda çalışan kadınların diktiği elbiseler, İran ve Irak'tan büyük talep görüyor.

Yüksekovalı kadınlar açılan kurs sayesinde hem meslek öğreniyor hem da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kurs bünyesinde diktikleri elbiseler için İran ve Irak'tan sipariş aldıklarını belirten Saynur Aker, "Biz 14 öğrenci ile başladık. Özellikle aldığımız siparişler üzerine çalışıyoruz. Kursumuz saat 12.00'de başlıyor ve 17.00'da bitiyor. Burada çalışan kadınlarımız hem ev ekonomisine katkı salıyorlar hemen meslek ediniyorlar. Yaptığımız ürünlere yurt için ve yurt dışında siparişler geliyor. Burada kadınlarımız kendi ayaklarının üzerinde duruyorlar ve güzel bir ortamımız var. İnşallah daha güzel işlere imza atacağız. Bize bu imkanı sağlayan Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

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Yüksekova, Hakkari, İran, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüksekovalı kadınların diktiği elbiselere İran ve Irak'tan talep - Son Dakika


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