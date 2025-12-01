Yunanistan'da Koyun-Keçi Çiçeği Salgını: Ekonomi ve Feta Peyniri Üretimi Tehlikede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi
BBC

Yunanistan'da Koyun-Keçi Çiçeği Salgını: Ekonomi ve Feta Peyniri Üretimi Tehlikede

Yunanistan\'da Koyun-Keçi Çiçeği Salgını: Ekonomi ve Feta Peyniri Üretimi Tehlikede
01.12.2025 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da koyun-keçi çiçeği virüsü salgını nedeniyle binlerce koyun ve keçi itlaf edildi. Bu durum, ülkenin önemli ihracat ürünlerinden biri olan feta peyniri üretimini tehdit ediyor. Salgın ilk olarak Ağustos 2024'te görüldü ve o tarihten bu yana birçok bölgeye yayıldı. Şimdiye kadar yaklaşık 417 bin koyun ve keçi itlaf edildi.

Tesalya bölgesindeki Karditsa kentinin kıyısında yer alan çiftliğinde 650 koyunu bulunan Anastasia Siourtou, bugün bomboş olan ahırlarında sessizliğin hâkim olduğunu söyledi.

12 Kasım'da veteriner ekipler, çiftlikte koyun-keçi çiçeği hastalığı tespit edilmesinin ardından tüm sürüyü itlaf etti. Siourtou, "İki kilometre ötede başka bir çiftlikte de vakalar vardı ama gizlediler. Büyük ihtimalle hastalık bu şekilde bulaştı" dedi.

Babasından devraldığı çiftliği büyüten Siourtou, aynı zamanda veteriner hekim. Hayvanların kaybı onun için yalnızca ekonomik bir darbe değil. Çiftlikten elde edilen koyun sütü, feta peyniri üretiminin temel hammaddesi ve Yunanistan'da "beyaz altın" olarak anılıyor.

Siourtou, "İtlaf günü buradaydım. Çok acımasızdı. Onları koruyamadığımı hissettim," dedi.

Salgın genişliyor

Koyun-keçi çiçeği virüsü ilk olarak Ağustos 2024'te ülkenin kuzeyinde görülmüş, o tarihten bu yana birçok bölgeye yayılmış durumda. Yunanistan Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı verilerine göre kasım ortasına kadar 1.702 vaka kaydedildi.

Bir çiftlikte tek bir vaka görülmesi, sürünün tamamının önleyici amaçla itlaf edilmesini gerektiriyor. Şimdiye kadar yaklaşık 417 bin koyun ve keçi itlaf edildi; bu rakam toplam sürü varlığının yüzde 4-5'ine denk geliyor.

Yunanistan'daki koyun ve keçi sütünün yaklaşık yüzde 80'i feta peyniri üretiminde kullanılıyor. Avrupa Birliği'nde coğrafi işaret korumasına sahip olan feta, yalnızca Yunanistan'da üretilebiliyor.

Yunanistan geçtiğimiz yıl 785 milyon euro değerinde feta ihracatı yaptı; bunun 520 milyon euroluk kısmı AB ülkelerine, 90 milyon euroluk kısmı ise İngiltere'ye gerçekleştirildi.

Bazı küçük mandıralar süt tedarikinde şimdiden sorun yaşadıklarını ve yakın dönemde feta arzında sıkıntı görülebileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre süt miktarının düşmesi üretim maliyetini artırıyor ve fiyat artışı kaçınılmaz olabilir.

Tesalya Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dimitris Gougoulis, "Süt miktarının sınırlı olması üretim maliyetlerini yükseltiyor ve piyasada mevcut feta miktarını korumayı zorlaştırıyor," dedi.

Çiftçiler tepkili

Karditsa yakınlarında çiftlik sahibi Tassos Manakas, 873 hayvanının 9 Ekim'de itlaf edildiğini söyledi.

"Dükkanı kapattım," diyen Manakas, boş yemliklerin ve örümcek ağı bağlamış sağım odasının arasından geçerken "O gün kanımı kesseniz akmazdı," ifadelerini kullandı.

Hükümet, itlaf edilen hayvan başına yaşına göre 132 ile 220 euro arasında tazminat ödüyor. Çiftçiler ise bunun zararlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu söylüyor.

Ayrıca hükümetin salgına müdahalesi geç ve yetersiz olmakla eleştiriliyor. Uzman Komitesi ancak Ekim 2025'te kuruldu; bu tarih ilk vaka tespitinden 14 ay sonrasına denk geliyor.

Veteriner hizmetlerindeki personel yetersizliği ve salgın bölgelerinde karantina uygulanmaması da eleştiriler arasında.

Çiftçiler yeni başlangıçlar arıyor

Rizomylos köyünde çiftçi Haris Seskliotis, çiftliğinde tek vaka görülmesi nedeniyle 700 koyununu kaybetti. Bu, onun için ikinci büyük felaket; 2023 Tesalya selinde de sürüsü yok olmuştu.

"Çok ağır bir durum," diyen Seskliotis, ahırdaki boş bölmeleri gezerken "Başka bir iş bilmiyoruz," ifadelerini kullandı. Şimdi oğlu ile birlikte besi sığırcılığı yapmayı planladığını söylüyor.

Kaynak: BBC

Yunanistan, İhracat, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yunanistan'da Koyun-Keçi Çiçeği Salgını: Ekonomi ve Feta Peyniri Üretimi Tehlikede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
ASİAD Türk Dünyası Başarı Ödülleri sahiplerini buldu ASİAD Türk Dünyası Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
Partizan taraftarları, Obradovic’in ayrılığını antrenmanda protesto etti Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti
Galatasaray’ın eski yıldızı Chedjou’dan derbi tahmini: Fenerbahçe’nin avantajı var Galatasaray'ın eski yıldızı Chedjou'dan derbi tahmini: Fenerbahçe'nin avantajı var
Kalın bağırsağı yırtıldı Şaka diye makatına hava bastılar Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Sürücülere müjde Ehliyetler arası geçişte zorlayıcı şart ortadan kalkıyor Sürücülere müjde! Ehliyetler arası geçişte zorlayıcı şart ortadan kalkıyor
Trabzon-Bayburt sınırında yapılıyor 3 bin 140 metre rakımda yükselecek Trabzon-Bayburt sınırında yapılıyor! 3 bin 140 metre rakımda yükselecek
Trump, dede rolüyle gündemde: Torunuyla keyifli bir gün geçirdi Trump, dede rolüyle gündemde: Torunuyla keyifli bir gün geçirdi
Konya’da kayıp Berk İvacık’ı arama çalışmaları dördüncü gününde Konya'da kayıp Berk İvacık'ı arama çalışmaları dördüncü gününde
Sara nöbeti geçirip bayılan adamın üstündeki kıyafetini ve telefonunu çaldılar Sara nöbeti geçirip bayılan adamın üstündeki kıyafetini ve telefonunu çaldılar

14:59
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani’nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık
13:55
Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlere çizik
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
13:52
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak Ali Koç’tan sürpriz derbi kararı
Başkanken yapmadığını bu akşam yapacak! Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı
13:46
Camiden uygunsuz sesler yükseldi, polis soluğu bölgede aldı
Camiden uygunsuz sesler yükseldi, polis soluğu bölgede aldı
13:31
Heyecan dorukta İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
12:00
Trump’tan Maduro’ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela’yı derhal terk et
Trump'tan Maduro'ya telefon: Hayatını kurtarmak için Venezuela'yı derhal terk et
11:48
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı
11:17
Barzani’nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki
10:54
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi
10:52
Migros CEO’su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye’de satacak ürün bulamayabiliriz
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2025 15:03:32. #7.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Koyun-Keçi Çiçeği Salgını: Ekonomi ve Feta Peyniri Üretimi Tehlikede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.