Yuntdağı Yöresel Ürünler Pazarı Açıldı

Yunusemre Belediyesi tarafından Yuntdağı'ndaki üreticilere destek olmak amacıyla geleneksel hale getirilmesi planlanan Yuntdağı Yöresel Ürünler Pazarı, Ortaköy Mesire Alanı'nda açıldı.

Gıdadan el emeği ürünlere kadar birçok ürünün yer aldığı pazarda, kadınların istihdama katılımı ve üreticilerin ekonomik kazanç sağlaması hedefleniyor. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar için belirlenen güzergahlardan saat 09.00, 11.00 ve 13.00'te ücretsiz servis imkanı sağlandı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Doğan ile birlikte pazarı ziyaret ederek üreticilere hayırlı işler diledi. Üreticiler, desteklerinden dolayı Başkan Balaban'a teşekkür etti.

Servis güzergahları şu şekilde: "Güzergah 1: Yunusemre Belediyesi (Saruhanbey Camii), Akmescit Cumhuriyet İlköğretim Önü, Şeyh Fenari Camii Karşısı, Hacı Yahya Camii İki Lüleli Önü, Kırmızı Köprü, Sultan Camii, Kuyumcular Çarşısı Girişi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı (8 Havuzu), Ulupark Köşesi, Kültür Sitesi, Manisa Lisesi, Eski Garaj Karşısı, 8 Eylül İlkokulu, Tek Çam, Cumhuriyet Mah. Taziye Evi Önü, Menemen Yolu. Güzergah 2: Şehzadeler Ziraat Odası Önü, Devlet Hastanesi Kavşağı, Manisa Tren Garı, Manisa Öğretmen Evi, Barbaros Karakol Durağı, Tabakhane Durağı, Horozköy Toprak Mahsulleri Ofisi Karşısı, Horozköy Tren Garı, Horozköy Meydanı, Bağcılık Araştırma Merkezi Önü, Horozköy Pazar Yeri, Evrenos Girişi, Muradiye Ek Hizmet Binası, Muradiye Pazar Yeri, Muradiye Tren Garı, MCBÜ Kampüs Girişi, Ortaköy. Güzergah 3: Alaybey Zabıta Önü, Alaybey Pazar Yeri, Hükümet Konağı (Valilik Önü), 15 Temmuz Demokrasi Meydanı (8 Havuzu), Ulupark Karşısı (Akbank Önü), Cafe Sera Karşısı, SGK Karşısı, Gediz Tıp Merkezi Önü, Lale Meydanı, Laleli Mesir Camii Önü, Eski ETV Durağı, Tarzan Bulvarı Üzerinden, İMKB Kız Meslek Lisesi Karşısı, Göçmen Evleri, Menemen Yolu, Ortaköy. Güzergah 4: Akgedik Toki-1.Etap, Akgedik Toki-2.Etap, Ortaköy." - MANİSA