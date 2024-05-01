Yunusemre Belediye Başkanı İşçilere Bayram İkramiyesi Verecek - Son Dakika
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Ekonomi

Yunusemre Belediye Başkanı İşçilere Bayram İkramiyesi Verecek

Yunusemre Belediye Başkanı İşçilere Bayram İkramiyesi Verecek

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda işçilerle buluşarak, bayrama özel 2 bin TL ikramiye vereceklerini duyurdu.

01.05.2024 11:12  Güncelleme: 11:29
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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Belediye Şantiyesi'nde işçilerle buluştu. İmkanları ölçüsünde, işçilere bayrama özel 2 bin TL ikramiye vereceklerini duyuran Başkan Balaban, "Emek en yüce değerdir" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı işçilerle kutladı. İşçilerle kahvaltı yapan Başkan Balaban'a Eşi Serap Balaban, Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Emine Özge Arslan, Haydar İzci, Mehmet Mesut Doğan, MAYEB AŞ Genel Müdürü, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen, Yetkili Sendika Hizmet İş Manisa Şube Başkanı Rahmi Okan Polat, sendika yöneticileri ve birim müdürleri eşlik etti. Kahvaltı sonrası işçilere seslenen Başkan Semih Balaban, bu bayramın önemine dikkat çekti, emeğin ve emekçinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Yunusemre Belediyesi'nde bir ilke de imza atan Başkan Balaban, 1 Mayıs'a özel işçilere 2 bin TL ikramiye vereceklerini açıkladı.

'Sizlerle olmaktan onur duydum'

Başkan Balaban burada yaptığı konuşmada, "1 Mayıs, emek ve emekçinin dayanışma bayramı. Hepimize kutlu olsun. Sizler emeğinizle, onurunuzla dünyada hayatı döndüren insanlarsınız. Her zaman da emeğe değer veren, yanında olan sosyal demokrat bir dünya görüşü olarak sizlerle beraberiz. Sendikalarımızın da bu mücadelede sizlere çok büyük bir katkısı var. Emekle ilgili kim ne katkı yapıyorsa teşekkür ediyorum. Tek ricamız emeğinizi toplum için en iyi şekilde verin. Sizler kamu görevlisisiniz. Toplum için çalışıyorsunuz. Bugün sizlerle olmaktan hepimiz onur duyduk" diye konuştu.

İşçilere 2 bin TL ikramiye müjdesi

"Emek en yüce değerdir" diyen Yunusemre Belediye Başkanı Balaban açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Sembolik de olsa 1 Mayıs'ın anısına 2 bin TL ikramiye ödeyeceğiz. Çam sakızı çoban armağanı. Bu da Manisa'da bir ilk. Ekonomik tabloyu düzelttikçe de işçi hakları konusunda önemli adımlar atacağız. Omuz omuza yürüyeceğiz. Ben de bir emek işçisiyim. Uzun yıllar öğretmenlik yaptım. Bu vesile ile bir kez daha 1 Mayıs'ı kutluyorum."

Başkan Balaban ve ekibine teşekkür etti

Başkan Semih Balaban'a gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür eden Sendika Başkanı Rahmi Okan Polat ise, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de belki de bir ilk olarak işçinin hakkı hukuku gözetilerek çam sakızı çoban armağanı da olsa ikramiye verildi. Bu ikramiyenin meblağından çok niyeti bizim için daha önemli. Çünkü işçi düşünüldü, işçinin hakkı ve hukuku konusunda bir çaba sarf edildi. Biz inanıyoruz ki, bundan sonraki süreçte de başkanımız ve başkan yardımcılarımız işçinin hakkı ve hukuku konusunda her zaman bizlerin yanında olacaktır. Biz başkanımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından işçileri dinleyen Başkan Balaban, yaşanan sorunları da süreç içerisinde çözmek için çalışma yapacaklarını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yunusemre Belediye Başkanı İşçilere Bayram İkramiyesi Verecek - Son Dakika

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