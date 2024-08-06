Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber! Harcama limiti düştü, gümrük vergileri arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber! Harcama limiti düştü, gümrük vergileri arttı

Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber! Harcama limiti düştü, gümrük vergileri arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Temu, Amazon ve AliExpress gibi platformlardan yapılan alışverişlere ciddi kısıtlamalar getirildi. 150 euro olan harcama limiti 5 kat düşürülerek 30 euroya indirilirken Avrupa'dan yapılacak alışverişlerde vergi oranı yüzde 30'a, Avrupa dışı yerlerden olan alışverişlerde ise yüzde 60'a yükseltildi.

06.08.2024 07:44
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Yurt dışından alışveriş yapanlara yönelik yeni düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 30 euroyu geçmeyen eşya ile kıymeti 1500 euroyu geçmeyen ilaç cinsi eşyanın üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi halinde yüzde 30

b) Diğer ülkelerden gelmesi halinde yüzde 60

c) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave yüzde 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

ALIŞVERİŞ LİMİTİ DÜŞTÜ

Yurt dışı hızlı kargo alışveriş limiti 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürüldü. Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

ORANLAR DAHA ÖNCE FARKLIYDI

Daha önceki düzenlemede AB'den gelen ürünlerde vergi yüzde 18, diğer ülkelerden gelirse vergi yüzde 30'du. Böylece vergilerde yüzde 66 ile yüzde 100 arasında değişiklik yapılmış oldu.

30 EUROYU AŞARSA NE OLUR?

Kanun maddesinde belirtilene göre, 30 euroyu aşan 1500 euroyu aşmayan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerine ilişkin faaliyetlerinin takip edilip sonuçlandırılması gerekiyor. Posta idaresi ile Ticaret Bakanlığı'nda belirlenen koşulları taşıyan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabiliyor. Yetkiyi kullanacak olan hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri çalıştırıyor. Ticaret Bakanlığı, ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı on katına kadar artırmaya yetkili durumda.

30 KİLOGRAM KURALI VAR

Alınan ürünün 30 kilogramı geçmemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Satın alınan ürünler, 30 kilogramı geçiyorsa gümrük ticari kanunlarına tabii oluyor. 30 kilogramı geçen ürünler hesaplanırken ek olarak yüzde 48 gümrük vergisi de uygulanıyor.

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Çin'den ürün sipariş edildiği varsayılırsa 100 liralık ürünün gümrük vergisi yüzde 60, Özel Tüketim Vergisi yüzde 20 (bazı ürünler muaf tutuluyor), gümrük sunum ücreti 22 lira, Damga Pulu Vergisi 2.2 lira olarak çıkıyor. 100 liraya yüzde 60 gümrük vergisi uygulandığında ürünün fiyatı 160 liraya yükseliyor. 160 liraya yüzde 20 ÖTV uygulandığında fiyatı 192 liraya çıkıyor. 22 lira gümrük sunum ücreti eklendiğinde ürünün fiyatı 214 liraya çıkıyor. 2.2 lira damga vergisi de eklenince nihai olarak ürünün ücretsiz kargoyla elinize ulaşması 216.2 liraya yükseliyor.

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Son Dakika Ekonomi Yurt dışından alışveriş yapanlara kötü haber! Harcama limiti düştü, gümrük vergileri arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Nuri Varol: 100 liralık ürün al 216 lira ode resmen soygun bu 196 5 Yanıtla
    huseyin ergun: İç piyasayla dengeleniyor ki yerli sanayi zarar görmesin. Dış ticaret bilmeyen yanlış yorumluyor. Tüm dünyada böyle. Amerikanın bazı çin mallarına koyduğu ek vergileri bilseniz... 0 0
  • Mustafa Namdar: vergiler ile geçinen ülke haline geldik çok yazık... 189 6 Yanıtla
  • Serkan Basar: millet yurt içinde doğru dürüst alış veriş yapamıyor bir kalıp peynir 350 tl olmuş sen neden bahsediyorsun hacııııııı ülke günden güne dahada betere sürükleniyor her uyandığımız yeni gün bir geçeni aratıyor oldu 156 5 Yanıtla
    Zafer özkel: sen peyniri yurt dışındanmı alıyorsun. yurt içinde peyniri alamayan adamın yurtdışından alışveriş yaptıgı bir ülkede yaşıyoruz .d 0 1
  • ökkeş Kalem: Çok iyi zenginin cebine dokunmaz ise hiç bişey değişmez ülke de 117 8 Yanıtla
  • Murat: Daha ne alıcaksıniz çok merak ediyorum 117 6 Yanıtla
  • ayhan erbek: hep vatandaşının aleyhine çalışan tek yönetim maalesef ülkemizde hani ekonomi iyiydi hani 2023 te uçacaktık mali yönden, güneş balçıkla sıvanmaz TÜRK kanı taşımayandan TÜRK e dost olmaz..... 108 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Önceden haftada bir pazara gidilirdi şimdi ayda 3 defa gidip öğünleri 2 ye dururduk beyler kahvaltı akşam yemeği öğle yemeğini elimizden aldınız Ali express ten bahsediyorlar bize pazar ekspress lazım 89 4 Yanıtla
  • muhsin Şahin: Vergi cenneti güzel ülkem... 89 2 Yanıtla
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