Yusufeli HES: Enerji Dönüşümünün Simgesi
Yusufeli HES: Enerji Dönüşümünün Simgesi

12.08.2025 11:39
Yusufeli Barajı, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerinde önemli bir rol oynuyor.

YUSUFELİ Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) yıllık ortalama 1 milyar 827 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisi üretimiyle yaklaşık 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Türkiye'nin son 15 yılda yenilenebilir enerji alanında sessiz bir devrim gerçekleştirdiği belirtildi. Söz konusu dönüşümde, hidroelektrik santrallerin temel bir rol üstlendiği vurgulandı. Paylaşımda, Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 60'ının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğu, bu oranın neredeyse yarısının ise yaklaşık 33 bin megavatlık kapasiteyle hidroelektrik santrallere ait olduğu bilgisi yer aldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli HES, 275 metrelik gövde yüksekliğiyle beton kemer barajlar kategorisinde Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olarak öne çıkıyor. 2023 yılında devreye alınan Yusufeli HES, yılda yaklaşık bin 827 gigavatsaat (GWh) elektrik üretiyor. Bu üretim miktarıyla yaklaşık 650 bin konutta yaşayan ortalama 2,5 milyon kişinin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Tesisin bu üretim kapasitesi aynı zamanda Türkiye'nin toplam hidroelektrik üretiminin yüzde 2,5'ine denk geliyor.

Bakan Bayraktar, videolu paylaşımında Yusufeli HES'in Türkiye'nin enerji dönüşümündeki rolüne dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümündeki kararlılığının simge yapılarından biri Yusufeli HES. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzde en büyük paya sahip hidroelektrik santrallerimizle, yerli ve sürdürülebilir bir enerji altyapısı inşa ediyoruz. Kendi kaynaklarımızdan aldığımız güçle; dışa bağımlılığımızı azaltıyor, arz güvenliğimizi sağlıyor, 2053 net sıfır emisyon hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Enerjide tam bağımsız Türkiye yolunda kendi gücümüze güveniyoruz."

Kaynak: DHA

