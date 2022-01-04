Yüzde 63'lük özel okul zammında geri adım

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 2022-2023 eğitim öğretim döneminde özel okul ücretlerine gelen azami fiyat artışını yüzde 62,98 olarak duyurmuştu. Daha sonra söz konusu paylaşımı kaldırarak geri adım atan TÖZOK, ücretlerin TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak düzenleneceğini açıkladı.

"AZAMİ ARTIŞ ORANI 62,98"

İlk yapılan paylaşımda TÖZOK, "MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir. Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır." ifadelerine yer vermişti.

PAYLAŞIMI KALDIRDI: TÜİK ORANLARI DİKKATE ALINACAK

Daha sonra bu paylaşımı silerek yeni bir açıklama yayınlayan TÖZOK, ""Bugün kamuoyuyla paylaşılan metin, yönetmeliğe atıf yapılarak belirtilmiş bir açıklamaydı. Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır. Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenecektir."" dedi.