Üye Girişi
Yüzde 63'lük özel okul zammında geri adım - Son Dakika

Yüzde 63'lük özel okul zammında geri adım

04.01.2022 22:33
Yüzde 63'lük özel okul zammında geri adım

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda özel okul ücretlerine gelen azami fiyat artışını yüzde 62,98 olarak duyuran Türkiye Özel Okullar Derneği, geri adım atarak bu paylaşımını kaldırdı. Yeni bir açıklama da yayınlayan kurum, "Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması sebebiyle ilgili açıklama kaldırılmıştır. Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), bugün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 2022-2023 eğitim öğretim döneminde özel okul ücretlerine gelen azami fiyat artışını yüzde 62,98 olarak duyurmuştu. Daha sonra söz konusu paylaşımı kaldırarak geri adım atan TÖZOK, ücretlerin TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak düzenleneceğini açıkladı.

"AZAMİ ARTIŞ ORANI 62,98"

İlk yapılan paylaşımda TÖZOK, "MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir. Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır." ifadelerine yer vermişti.

TÖZOK'ten özel okul ücretlerine yönelik geri adım: TÜİK'in oranları dikkate alınacak

PAYLAŞIMI KALDIRDI: TÜİK ORANLARI DİKKATE ALINACAK

Daha sonra bu paylaşımı silerek yeni bir açıklama yayınlayan TÖZOK, ""Bugün kamuoyuyla paylaşılan metin, yönetmeliğe atıf yapılarak belirtilmiş bir açıklamaydı. Velilerimizce artış oranının bu şekilde olacakmış gibi anlaşılması nedeniyle ilgili açıklama kaldırılmıştır. Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenecektir."" dedi.

TÖZOK'ten özel okul ücretlerine yönelik geri adım: TÜİK'in oranları dikkate alınacak
YORUMLAR
500

Türkiye İstatistik Kurumu, Özel Öğretim Kurumları, milli eğitim bakanlığı, Okul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüzde 63'lük özel okul zammında geri adım - Son Dakika Ekonomi


Tanımadığı kişiyi parkta öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti Tanımadığı kişiyi parkta öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti         
22:38
Camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı Camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı         
21:26
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
22:37 Tanımadığı kişiyi parkta öldürdü! Hiçbir şey yokmuş gibi evine gitti
22:33 Yüzde 63'lük özel okul zammında geri adım
22:31 Son dakika: Temel Karamollaoğlu, koronavirüse yakalandı
22:21 CHP'nin "20 Aralık araştırılsın" önergesi reddedildi
22:19 Ataması yapılan 23 yaşındaki hemşire kayıplara karıştı
22:05 How I Met Your Mother dizisinin, "efsane dizi" tahtına oturtan en iyi 10 bölümü
21:27 Stephanie Matto, aşırı talebe yetişmeye çalışırken hastanelik oldu
21:00 Ahmet dede evinde ölü bulundu
20:24 Park yeri nedeniyle çıkan tartışmada emekli astsubay komşusunu öldürdü
20:13 Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 22:45:04. #1.13#
SON DAKİKA: Yüzde 63'lük özel okul zammında geri adım - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement