Zeytin İhracatında Tarihi Artış

Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı 2024/25 sezonunun 7 aylık döneminde yüzde 26,5'luk artışla 128 milyon dolardan 162 milyon dolara yükseldiği belirtildi. Sezon başında 250 milyon dolar ihracat hedefi belirleyen zeytincilik sektörünün bu hedefine emin adımlarla ilerlediği belirtildi.

Türkiye, 2024/25 sezonunda 750 bin tonluk rekolteyle dünya lideri olduğu sofralık zeytinde ihracatta tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. 2024/25 sezonunun 7 aylık diliminde sofralık zeytin ihracatlarının miktar bazında yüzde 33'lük artışla 48 bin tondan 64 bin tona çıktığı belirtildi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Uygun, "2024/25 sezonuna girerken ortaya koyduğumuz 100 bin ton sofralık zeytin ihracatı ve 250 milyon dolar döviz getirisi hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Bu başarıya katkı koyan tüm üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı kutluyoruz" diye konuştu.

Yeşil zeytin ihracatı yüzde 43 arttı

1 Ekim 2024 tarihinde başlayan sofralık zeytin ihracatında siyah zeytin ihracatının 49 bin tonu aştığı ve siyah zeytin ihracatından 123 milyon dolar döviz elde edildiği belirtildi. 2023/24 sezonunun aynı dönemine göre siyah zeytin ihracatımızdaki artış yüzde 22 olurken, yeşil zeytin ihracatının daha başarılı bir dönem geçirdiği, yeşil zeytin ihracatının miktar bazında yüzde 46'lık artışla 10 bin 243 tondan, 15 bin tona ilerlerken, döviz getirisinin ise yüzde 43'lük artışla 27,3 milyon dolardan 39 milyon dolara çıktığı açıklandı.

Sofralık siyah zeytin ihracatında ilk üç ülkenin Almanya, Irak ve Romanya olarak sıralandığı Almanya'ya 32 milyon dolarlık, Irak'a 23 milyon dolarlık, Romanya'ya 17 milyon dolarlık siyah zeytin ihraç edildiği belirtildi.

Bu arada Almanya'nın 9 milyon dolarlık, Irak'ın 6,8 milyon dolarlık, ABD'ye ise 4,5 milyon dolarlık sofralık yeşil zeytin gönderildiği açıklandı. - AYDIN