Zimem geleneğiyle 118 bin liralık borç silindi - Son Dakika
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Zimem geleneğiyle 118 bin liralık borç silindi

16.06.2022 14:07
Zimem geleneğiyle 118 bin liralık borç silindi

Asırlık yardımlaşma ve dayanışma geleneklerinden olan 'Zimem Defteri', Denizli'de ödeme zorluğu çeken ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü.

Asırlık yardımlaşma ve dayanışma geleneklerinden olan 'Zimem Defteri', Denizli'de ödeme zorluğu çeken ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü. Toplam 118 bin liralık borcu bulunan yüzlerce vatandaş, Çameli ilçe Belediye'sinin katkısı sayesinde borçlarından kurtuldu.

Yardımlaşma ve dayanışma geleneklerinden biri olan 'Zimem Defteri' bu sefer Çameli ilçesinde yüzleri güldürdü. İhtiyaç sahibi olan kişilere ilçe belediyesi, esnaf ve vatandaşlar destek eli uzattı. Çameli ilçesinde Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 206 vatandaşın veresiye defterinde yazan bakkal ve manav borçlarından sonra eczanelere olan veresiye borçları ödendi. Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Osmanlı döneminde hayırseverlerin veresiye defterlerini satın alma geleneği olan 'Zimem Defteri' uygulamasının Çameli'nde devam ettirildiği belirtildi.

206 vatandaşın 118 bin TL'e borcu silindi

Yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi;

"İhtiyaç sahibi kişilerden 111 vatandaşımızın bakkal, 19 vatandaşımızın manav borcundan sonra, 76 vatandaşımızın da eczanelere olan toplam 118 bin TL borcu talep alınmadan ödenerek kapatılmıştır. Katkı sunan Belediyemiz, esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Çameli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zimem geleneğiyle 118 bin liralık borç silindi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zimem geleneğiyle 118 bin liralık borç silindi - Son Dakika
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