Ziraat Bankası Arnavutluk'ta Şube Açıyor

Ziraat Bankası, Arnavutluk'un Tiran şehrinde açacağı şubeyle Bulgaristan, Kosova, Karadağ, Yunanistan ve Bosna Hersek'ten sonra Balkanlar'da faaliyet gösterdiği ülke sayısını 6'ya, dünya genelinde ise 21'e çıkaracağını bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Balkanlar'daki etkinliğini artırmayı hedefleyen Ziraat Bankası, gerekli süreçleri başarıyla tamamlayarak Arnavutluk Merkez Bankasından kuruluş izni aldı.

Ziraat Bankası, kısa süre içerisinde faaliyetlerine başlayarak Arnavutluk'ta hizmet vermeye hazırlanıyor.

Tiran şehrinde açılacak şubeyle Ziraat Bankası, Bulgaristan, Kosova, Karadağ, Yunanistan ve Bosna Hersek'ten sonra Balkanlar'da faaliyet gösterdiği ülke sayısını 6'ya, dünya genelinde ise 21'e çıkarıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "Yurt dışı ağımızı her geçen gün güçlendirerek Türkiye'nin dış ticaretine ve karşılıklı yatırımlara stratejik destek sunuyoruz. Türkiye'nin dış ticaret hacminin yüzde 20'sinden fazlası Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleşiyor. Küresel ağ bu hacmi önemli ölçüde destekliyor." ifadelerini kullandı.

Çakar, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışı iştiraklerimizle birlikte 200 milyar dolara yaklaşan aktif büyüklüğüyle Ziraat Finans Grubu, faaliyet gösterdiği 21 ülkenin 10'unda, Balkanlar'da ise Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Karadağ'da tek Türk bankası konumundadır. Son 2 yılda 4 yeni ülkede bankacılık lisansı aldık ve bu alanda da Türk bankalarına öncülük ediyoruz. Avrupa Birliği üyelik süreci devam eden ve ekonomik olarak önemli potansiyel barındıran Arnavutluk'taki şubemizin, Türkiye ile Batı Balkanlar arasındaki dış ticareti ve yatırımları destekleyerek ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve finansal işbirliğine çok önemli katkılar sağlayacağına, bankamızın bölgedeki etkinliğini pekiştireceğine inanıyoruz."

Ziraat Bankasının genişleyen yurt dışı teşkilatı ve güçlü muhabir banka ağı aracılığıyla Türkiye'nin dış ticaret hacmini büyütmeye ve karşılıklı yatırım akışlarını geliştirmeye kesintisiz destek vermeye devam ettiğini belirten Çakar, "Aynı stratejik vizyonla yeni coğrafyalarda hizmet noktalarımızı devreye almak üzere çalışmalarımızı kararlı şekilde sürdürmekteyiz." açıklamasında bulundu.