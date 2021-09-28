Üye Girişi
Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal - Son Dakika

Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal

28.09.2021 09:45

Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal Samsun Ondokuz Mayıs ÜniversitesiZiraat Fakültesi, Sivas'ın Kangal ilçesinde yürüttüğü arıcılık faaliyetleri sonucunda bu yıl 3 ayda 2 buçuk ton bal üretimi gerçekleştirdi.

Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal

SAMSUN - Samsun Ondokuz Mayıs ÜniversitesiZiraat Fakültesi, Sivas'ın Kangal ilçesinde yürüttüğü arıcılık faaliyetleri sonucunda bu yıl 3 ayda 2 buçuk ton bal üretimi gerçekleştirdi.

Ziraat Fakültesi Arıcılık Araştırma ve Uygulama Birimi akademik çalışmaların yanı sıra doğal bal üretimi faaliyetlerine de devam etti. Türkiye'de kuraklık olmasına rağmen kolonilerin olduğu Mühürkulak köyünün bol yağış alması sonucunda bal üretimi verimi ile yüz güldürdü. Fakülte bu sezon 2,5 ton bal üretimi yaptı.

Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak adına göçer arıcılık yaptıklarını söyleyen OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Güler, "OMÜ Ziraat Fakültesi Arıcılık Birimi olarak başta eğitim-öğretim olmak üzere araştırma ve uygulama üzerine kurulmuş 'Arıcılık Araştırma ve Uygulama Birimi' adı altında bir işletmemiz var. Biz burada özellikle ırk karakterizasyonu, ırk ıslahı yapıyoruz. Bizim elimizde 2 tane arımız var. Biri Kafkas arısı; hastalıklara yüzde 99 dayanaklı bir arıdır. Bir de son 7-8 yıldır Karadeniz arısının ıslahına çalışıyoruz. Bu 2 materyal var elimizde. Burada tabii bu konuyla ilgili doktora çalışmaları, yüksek lisans çalışmaları devam ediyor. Biz bu çalışmalar çerçevesinde doğru ve güvenilir veriye ulaşmak adına göçer arıcılık yapıyoruz. Son 6 yıldır arıları yaylaya, Sivas'a götürüyoruz. Sivas'ın Kangal ilçesi Mühürkulak köyüne gidiyoruz. 2 bin rakımda bir yer. Bizim arı koyduğumuz yer 1870 rakımdır. Çok mükemmel bir yerdir ve çok zengin flora kaynaklarına sahip bir alandır. Bu sene Türkiye'de kurak geçti. Türkiye'de bu yıl bal rekoltesi kuraklıktan dolayı çok düşük oldu. Bizim orada ise iyi yağış oldu. Çok güzel bir verim aldık" dedi.

"Bizim açımızdan çok iyi bir yıl geçti"

Kendi açılarından bal üretiminin geçen yıla oranla daha iyi olduklarını belirten Prof. Dr. Güler, "Bizim üretimde kullanılan verim amaçlı kullanılan arıların verimi ortalama 25 kilogramdır. Kovan başına bir teneke gibi bir verimimiz oldu. Bizim açımızdan çok iyi bir yıl geçti. Doktora ve yüksek lisans öğrencilerin tezlerinde çok güvenilir verileri elde ettik. Ülke olarak geçen yıl çok daha iyiydi. Arıcılıkta kuraklık bu yıl yüzde 70 düzeyindeydi. Bal üretimi de bu düzeyde düşük oldu. Bu bir gerçektir. Bizim açımızdan bu yıl geçen yıla göre daha iyi geçti. Gittiğimiz yer sürekli yağış aldı. Çok güzel flora oldu. İlk amacımız bal üretmek değil. Bizim buradaki asıl amacımız öğretimdir. Araştırmalar yapıyoruz. Elimizde 350'ye yakın arı kolonisi var. Hep araştırmalarda bu materyalden yararlanıyoruz" diye konuştu.

Dekan Özcan: "Çok güzel ballar elde ettik"

OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Dr. Muharrem Özcan ise "OMÜ Ziraat Fakültesi olarak tüm bitkisel ve hayvansal ürünlerde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu faaliyetlerimizden bir tanesi de arıcılık faaliyetlerimizdir. Bu sene hava şartları iyi gitmemesine rağmen arıcılık faaliyetlerinde oldukça yeterli verime ulaşabildik. Bu noktada arılarımızı Sivas'ın Kangal ilçesine götürerek orada konaklattık. Oranın güzel çiçekleriyle birlikte çok güzel aromalı ve çok güzel ballar elde ettik. 2 buçuk ton üzerinde ürünümüzü hem süzme bal olarak hem çerçeveli petek olarak hem de karakovan bal olarak çevremizdeki vatandaşlara sunduk" şeklinde konuştu.

Organik ballar, fakültenin kantininde satılıyor.

Ziraat Fakültesi, yüzde 99 hastalıklara dayanaklı olduğu bilinen Kafkas arısı ile Karadeniz arıları üzerinde de ıslah çalışmaları yapıyor.

Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal
Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal
Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal
Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal
Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal
Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal

Ziraat Fakültesi, Türkiye, Kangal, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan 11:07 Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi yaşanıyor 11:00 Apple'in tanıtımını yeni yaptığı iPad Mini'de ekran krizi yaşanıyor Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,87'den işlem görüyor 10:51 Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,87'den işlem görüyor
Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi 10:45 Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi Twitch'in gözde oyunu Fall Guys, büyük başarıya imza attı! Artık Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda 10:35 Twitch'in gözde oyunu Fall Guys, büyük başarıya imza attı! Artık Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor 10:18 TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor
Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi 10:02 Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu 09:08 Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu

Son Dakika Haberleri
11:10 Son dakika! Gram altının fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 Dikkat her an ceza kesilebilir! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden haberleri olmadan
10:51 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor
10:51 Son dakika! Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,87'den işlem görüyor
10:47 Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
10:44 Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi
10:44 Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış
10:33 Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi
10:18 TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor
10:16 Newcastle United, gözünü Altay Bayındır'a dikti! 17 milyon euroluk resmi teklif yapıldı bile
Son dakika! Gram altının fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor Son dakika! Gram altının fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:10
Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif Balıkesirspor'dan Volkan Demirel'e resmi teklif         
11:01
17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor         
10:52
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış         
10:44
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu         
10:03
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi! İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi!         
08:50
Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine "Teknik limitleri kaldırın" çağrısı yapıldı         
07:55
Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası         
07:51
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 11:13:44. #1.13#
SON DAKİKA: Ziraat Fakültesinden en tatlı üretim: 3 ayda 2,5 ton bal - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement