Zirai Don Felaketi Meyve Bahçelerini Vurdu - Son Dakika
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Ekonomi

Zirai Don Felaketi Meyve Bahçelerini Vurdu

Zirai Don Felaketi Meyve Bahçelerini Vurdu

65 ilde zirai don felaketinden meyve bahçeleri etkilendi, zarar oranları yüzde 100 seviyesinde.

03.05.2025 12:19
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Oda başkanlarımız ile yapılan çalışmada 65 ilimizde maalesef meyve bahçelerimiz don felaketinden etkilendi. Son 30 yılın en düşük ısı değerleri ile karşılaştık, eksi 20 dereceleri gördük. Buna bağların ve meyve bahçelerimizin dayanması mümkün değil" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyet Kahramanmaraş'ta zirai dondan etkilenen bahçelerde incelemelerde bulundu. Dulkadiroğlu ilçesindeki ceviz ve üzüm üreticileri ile vatandaşlarla buluşan Bayraktar, eksi 20 dereceler sonrası zirai don olduğunu ve birçok üründe verim kaybının yaşanacağını aktardı.

Zarar oranları yüzde 100 seviyesinde

Gazetecilere açıklamada bulunan Genel Başkan Bayraktar, "Oda başkanlarımız ile yapılan çalışmada 65 ilimiz maalesef meyve bahçelerimiz don felaketinden etkilendi. Son 30 yılın en düşük ısı değerleri ile karşılaştık, eksi 20 dereceleri gördük. Buna bağların ve meyve bahçelerimizin dayanması mümkün değil. Bugün Kahramanmaraş ilimizdeyiz, bu bahçede de dallar kurumuş, ağaçların gövdeleri dahi zarar görmüş durumda. Bu ciddi bir afet. Başkanlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda kayısı, kiraz, ceviz, fıstık, badem, elma, üzüm bahçelerimiz zarar gördü. Zarar oranları yüzde 100 seviyesinde. Afetler devam ediyor, akşam da burada dolu olayı ile karşılaştı üreticiler. Zarar görmeyen ürünler de dolu ile zarar gördü" diye konuştu.

"Mevsim kaymaları yaşadık"

İklim değişikliğine de dikkat çeken Bayraktar, "Ocak ayından bu yana mevsim kaymalarını yaşıyoruz, bu çok alışık olduğumuz bir durum değil. Kışın son baharı yaşadık, sonbaharda yazı yaşadık, ilk bahar ayında ise kışı yaşıyoruz. Bu mevsim kaymaları bitkisel ürünleri etkiliyor. Ocak ayında yağış bekledik ama maalesef kurak geçti yeterli yağışları alamadık. Şubat ayında yağış bekledik ama kurak geçti. Hatta bazı illerimiz Şubat ayındaki don ile etkilendi. Nisan ayında yağışları bekledik. Başta hububat ürünleri olmak üzere bu yağışlara ihtiyaç vardı. Yağışlar geldi ve memnuniyet duyduk. Akabinde beklemediğimiz kar yağışı oldu beraberinde don olayını yaşadık. 3 gün süreyle don olayını yaşadık ama uç noktalarda yaşadık eksi 20 dereceleri gördük. Ürünlerimizde yüzde yüz oranda zararlara sebebiyet verdi" şeklinde konuştu.

"Bakanlık destek verecek"

Zirai dondan etkilenen üreticilere bakanlığın destek vereceğini de aktaran Bayraktar, " Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin ve Kilis illerimizdeki birçok üründe zarar var. Bu bilgileri başkanlarımızdan alıp Ankara'da değerlendiriyoruz. Bakanlığımızın bir çalışması var, üretici maliyetleri üzerinden bir takım destekler verilecek. Her ürün ile ilgili tarım müdürlüklerinde maliyet çizelgesi var ve fatura ibrazına gerek yok. Bu maliyetler üzerinden destek verilecek. Önümüzdeki yıllarda bu don felaketinin etkisi ile bahçeler ürün vermeyebilir. Bu afetin boyutunu değerlendirerek üreticilerimize yardımcı olmak lazım" diyerek sözlerini tamamladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Şemsi Bayraktar, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zirai Don Felaketi Meyve Bahçelerini Vurdu - Son Dakika

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