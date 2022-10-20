Zonguldak ekonomi haberleri | Kdz. Ereğli'de Çilek fide ekim zamanı başladı - Son Dakika
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Zonguldak ekonomi haberleri | Kdz. Ereğli'de Çilek fide ekim zamanı başladı

20.10.2022 16:47
Zonguldak ekonomi haberleri | Kdz. Ereğli'de Çilek fide ekim zamanı başladı

Zonguldak habere göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çilek fidesi ekim zamanının geldiğini ifade eden çiftçiler, üretimin artmaması durumunda önümüzdeki yıl çileğin kilogram fiyatının 100 TL'yi geçeceğini belirtti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çilek fidesi ekim zamanının geldiğini ifade eden çiftçiler, üretimin artmaması durumunda önümüzdeki yıl çileğin kilogram fiyatının 100 TL'yi geçeceğini belirtti.

Kdz. Ereğli ilçesinde yok olmakla yüz yüze olan Osmanlı Çileği ve diğer çilek türlerinin ekim zamanının başladığı belirtildi. Kdz. Ereğli'de demir çelik fabrikasından emekli olduktan sonra çilek üretmeye başlayan İsmet Koç eşi Ayşe Koç ile birlikte gençleri de üretime yönlendirmeye çalışıyor. Çilek ekim zamanının iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden İsmet Koç "Çileklerin fidelerini yolmaya başladık, şu anda ekim zamanı. Çileklerimiz iplik atıyor, ondan sonra kendileri yavruluyor, doğuruyorlar. Tutması için sulamak gerekiyor. Yağmur yağarsa sulamaya da gerek yok. 3 yağmur yağmazsa 2 gün sulayıp bir gün beklemek gerekiyor."

"Geçen yıl çok verimsiz geçti"

Geçtiğimiz yıl ilçedeki kurumların dağıttığı fidelerden hasat yapamadıklarını anlatan Koç, bu yılda aynı sıkıntıyı yaşamak is temediklerini söyledi. Koç açıklamasında "Geçtiğimiz yıl bazı kurumlarımız çiftçilere çok sayıda fide dağıttı. Ancak bu dağıtılan fidelerden hiç kimse verim alamadı. Bu nedenle çilek sezonu ilçemizde iyi geçmedi. Geçtiğimiz yıldan ders alıp, çilek neden verimli olmadı araştırıldı mı yada bir önlem alındı mı bilmiyorum. Ama mutlaka bunun araştırılması lazım. Kdz. Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Ziraat Odası'nı bu konuda göreve çağırıyorum. Geçen yıl iki kurumdan da hiç ses çıkmadı. Bu yıl da aynı sorunu yaşamak is temiyoruz. Biz şu anda kendi ektiğimiz fideleri çoğaltmaya çalışıyoruz. İs teyen herkese de fide veriyoruz. Çilek fidesi bulamayan bize ulaşsın, biz kendimizde olmasa bile bir şekilde temin eder talep edenlerin ihtiyaçlarını karşılarız" dedi.

Koç ayrıca bu günlerde fidelerin ekilmemesi durumunda önümüzdeki yıl çileğin kilogram fiyatının 100 TL'yi aşabileceğini söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Ereğli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Zonguldak ekonomi haberleri | Kdz. Ereğli'de Çilek fide ekim zamanı başladı - Son Dakika

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